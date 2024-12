Richard Divis beendet Karriere aus gesundheitlichen Gründen

Regensburg. (PM Eisbären) Mit großem Bedauern teilen die Eisbären Regensburg mit, dass Stürmer Richard Divis seine aktive Eishockeykarriere aus gesundheitlichen Gründen beendet.

Der 39-jährige Publikumsliebling, der seit 2018 das Trikot der Eisbären trägt, hat diese Entscheidung schweren Herzens getroffen. Viele Verletzungen in den letzten Monaten haben nach reiflicher Überlegung dazu geführt. Seine Gesundheit und sein Wohlbefinden stehen jedoch an erster Stelle.

Richard Diviš, bekannt für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft für das Spiel und sein großes Herz, wird auf und abseits des Eises eine große Lücke hinterlassen. Mit seinem Kampfgeist und seinem Spielverständnis war er ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und ein Vorbild für die gesamte Mannschaft. Sein großes Engagement für Arena der Träume, das Sozialprojekt der Eisbären Regensburg, und insbesondere sein Einsatz für die Eisbärentraditon der F*CK CANCER Spieltage haben gezeigt, wie wichtig ihm die Werte des Klubs und die Unterstützung von Menschen und insbesondere Kindern in schwierigen Zeiten sind.

Ein Vorbild auf und neben dem Eis

In den über 6 Jahren bei den Eisbären brachte Richard es auf 274 Spiele, erzielte dabei 144 Tore und bereitete 216 Treffer vor. Doch seine Verdienste gehen weit über Statistiken hinaus. Seine Energie auf dem Eis und seine Kameradschaft machten ihn zu einer zentralen Figur in der Kabine und einem Vorbild für junge Spieler.

Auch neben dem Eis hinterlässt Richard einen bleibenden Eindruck. Sein Engagement für unser Sozialprojekt Arena der Träume und zahlreiche Aktionen zugunsten bedürftiger Kinder und Familien in der Region zeigen, wie sehr ihm die Menschen am Herzen liegen. Er war nicht nur ein Spieler der Eisbären, sondern ein Botschafter für die Werte, die unser Verein vertritt.

Richards Abschiedsworte an die Eisbärenfans

„Zuerst möchte ich mit dem Wichtigsten beginnen, und zwar mit einem Dank an euch, unsere großartigen Eisbären-Fans! Ihr seid das Herz der Eisbärenfamilie, und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Eure Unterstützung und Energie waren immer entscheidend für unseren Erfolg.

Ich möchte auch meinen engsten Verwandten danken – meinen Eltern, meiner Frau Magdalena und meiner Tochter Alžběta. Ohne ihre Unterstützung und Liebe wäre dieser Weg nicht möglich gewesen.

Aufgrund wiederholter Verletzungen, die ich nicht vollständig auskurieren konnte, habe ich mich nach langer Überlegung dazu entschieden, meine Profikarriere zu beenden.

Danke für eure Unterstützung, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!”

Stimmen zum Karriereende von Richard Divis

Kapitän Nikola Gajovský würdigt die Bedeutung von Richard Divis für das Team: „Richie war auf dem Eis immer eine Maschine. Seine Geschwindigkeit und sein Wille, jeden Puck zu gewinnen, waren beeindruckend. Aber noch mehr wird mir seine Menschlichkeit fehlen – er ist jemand, der immer für die Mannschaft da war, egal ob als Mitspieler oder Freund. Wir werden ihn vermissen.“

Headcoach Peter Flache, der Richard als Spieler und Persönlichkeit schätzt, ergänzt: „Richard ist ein außergewöhnlicher Mensch und Athlet. Er hat für die Eisbären alles gegeben und sich durch seine Professionalität und seinen Einsatz Respekt und Anerkennung verdient. Seine Entscheidung, die Karriere zu beenden, zeigt, wie verantwortungsbewusst er ist. Unsere Eisbären-Organisation ist durch Menschen wie ihn so besonders.“

Ein Dank mit tiefem Respekt

„Richard Divis hat sich in seinen Jahren bei den Eisbären nicht nur sportlich, sondern auch menschlich in die Herzen unserer Fans und unserer gesamten Organisation gespielt. Seine Entscheidung zeigt Mut und Verantwortung, die wir alle zutiefst respektieren.“, sagt Christian Sommerer, Geschäftsführung der Eisbären Regensburg.

Die Eisbären Regensburg bedanken sich bei Richard Divis für alles, was er für unseren Verein und die Region geleistet hat. Wir wünschen ihm für seine Gesundheit, seine neue Rolle als Vater sowie alle zukünftigen Herausforderungen nur das Beste.

Lieber Richard, du wirst auf und neben dem Eis immer ein Teil der Eisbären bleiben. Danke für alles – und bis bald in der Donau-Arena!

STATISTIKEN & KARRIERE HIGHLIGHTS:

Profispiele gesamt: 1138 Spiele | 316 Tore | 453 Assists | 769 Punkte | 795 Strafminuten

• Bei den Eisbären Regensburg:

274 Spiele | 144 Tore | 216 Assists | 360 Punkte | 184 Strafminuten

• In Tschechien:

864 Spiele | 172 Tore | 237 Assists | 409 Punkte | 611 Strafminuten

• Debüt Profieishockey: 03.10.2004 für HK Slany (3. Liga, Tschechien)

• Erstes Tor: 24.11.2004 für HK Slany

• Debüt 2. Liga: 05.02.2005 für HC Kralove – gleich mit einem Tor

• Debüt Extraliga: 05.02.2006 für Kladno (1. Liga, Tschechien)

• Rekordspielpunkte für die Eisbären Regensburg: 5 Punkte (1 Tor, 4 Assists) am 08.10.2021 in Füssen und am 01.02.2019 in Höchstadt

• Erster Hattrick: 12.10.2018 zu Hause gegen Höchstadt

• Letzter Punkt: 01.12.2024 Vorlage gegen die Lausitzer Füchse

• Letztes Tor: 14.04.2024 2 Tore zum 1:0 und 2:0 in Spiel 2 der Finalserie gegen die Kassel Huskies

• Gewinn Deutsche Oberliga Meisterschaft und Aufstieg in die DEL2 2022

• Gewinn DEL2 Meisterschaft 2024

