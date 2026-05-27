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Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG Rheinische Rivalen setzen ihre gewinnbringende Kooperation fort
Düsseldorfer EGKölner Haie

Rheinische Rivalen setzen ihre gewinnbringende Kooperation fort

27. Mai 20261 Mins read172
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Andreas Niederberger (links) und Rick Amann - © by Sportfoto-Sale (DR)
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Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2026/27 fort.

Nachdem sich die Kooperation in der vergangenen Spielzeit für beide Clubs als erfolgreich erwiesen hat, wurde die Partnerschaft nun verlängert.
In der Saison 2025/26 waren insgesamt drei Spieler der Kölner Haie mit Förderlizenzen für die Düsseldorfer EG ausgestattet. Gemeinsam kamen Kevin Niedenz, Marco Münzenberger und Sten Fischer auf 59 Einsätze für die DEG in der DEL2 und sammelten dabei wichtige Spielpraxis.

Rick Amann, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG: „Die Kooperation mit den Kölner Haien hat sich nicht nur für uns als Klub, sondern auch für die Förderlizenzspieler selbst ausgezahlt. Wir konnten Marco Münzenberger viel Spielpraxis geben, die ihm in seiner Karriere in Köln helfen wird. Sten Fischer andererseits konnten wir im Sommer sogar selbst verpflichten. Auch in der kommenden Saison können wir auf die Unterstützung der Kölner zählen, während diese froh sein werden, dass ihre Spieler zum Zuge kommen. Dadurch verstärken sich beide Organisationen.“

Auch die Kölner Haie ziehen ein positives Fazit der bisherigen Zusammenarbeit.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie: „Wir freuen uns, auch in der kommenden Saison die Kooperation mit der DEG fortzusetzen. Das erste Jahr der Zusammenarbeit hat gezeigt, dass die Kooperation sehr gut funktioniert und für beide Seiten gewinnbringend ist. Durch die kurzen Wege, die daraus entstehende Flexibilität und das vertrauensvolle Miteinander ist die optimale Förderung der jungen Spieler gewährleistet.“

Die Düsseldorfer EG blickt mit großer Vorfreude auf die Fortsetzung der Kooperation und die gemeinsame Arbeit in der kommenden Saison.

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