Revanche geglückt: EHC Waldkraiburg besiegt den EHC Klostersee

Waldkraiburg. (PM Löwen) Das erste Auswärtsspiel der diesjährigen Vorbereitung führte die Waldkraiburger Löwen am vergangenen Sonntag nach Grafing zum EHC Klostersee.

Bereits in der Raiffeisen-Arena hatten sich beide Teams vor wenigen Wochen gegenübergestanden – damals mit dem besseren Ende für Klostersee (1:3). Dieses Mal drehten die Löwen den Spieß um und revanchierten sich eindrucksvoll: Mit einem 6:3-Erfolg schickte man die Mannschaft des neuen Grafinger Trainers Thomas Vogl vom eigenen Eis.

Im ersten Drittel taten sich die Löwen zunächst schwer. Zwar konnten sie in den Anfangsminuten ein wenig Druck aufbauen, doch danach häuften sich Unkonzentriertheiten und Fehlpässe. Der Spielaufbau wollte nicht recht gelingen, und Grafing setzte früh mit aggressivem Forechecking nach. Rieke, Röder und Walz prüften mehrfach den Waldkraiburger Goalie Tobias Sickinger, der an diesem Abend den Vorzug vor Christoph Lode erhielt. In der achten Minute war er dann erstmals geschlagen: Nach einer Strafe gegen Santeri Ovaska nutzte Tobias Hilger das Powerplay zum 1:0 für Klostersee. Erst gegen Ende des Drittels fanden die Löwen wieder etwas besser in die Partie, doch weder Ovaska noch Hora oder Florian Maierhofer konnten ihre Chancen verwerten.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts zeigten sich die Löwen wie ausgewechselt. Deutlich konzentrierter und mit mehr Tempo kehrte die Lederer-Truppe aufs Eis zurück. In der 26. Minute fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Kapitän Nico Vogl fälschte einen Schuss von Daniel Hora im Powerplay unhaltbar ab. Nur drei Minuten später drehte Florian Maierhofer die Partie mit einem Treffer aus kurzer Distanz, und in der 33. Minute erhöhte Verteidiger Thomas Rott per Handgelenksschuss auf 3:1. Grafing hatte auch in diesem Drittel seine Momente, doch Sickinger blieb aufmerksam – besonders bei einem Schuss von Kelvin Walz, den er mit der Schulter abwehren konnte. Kurz vor der zweiten Pause kam es dann zu einer unschönen Szene: Grafings Baumhackl checkte den Ex-Grafinger Leander Ruß an der Bande, der unglücklich aufprallte und sich eine Platzwunde zuzog, die genäht werden musste. Der Grafinger erhielt dafür eine Fünf-Minuten- plus Spieldauerstrafe – eine nachvollziehbare Entscheidung in einer streckenweise ruppig geführten Vorbereitungspartie.

Das Schlussdrittel begann mit einer doppelten Überzahl für die Löwen, die sie eiskalt ausnutzten. Martin Kokeš stellte in der 42. Minute auf 4:1. Danach schien das Spiel entschieden, doch Klostersee meldete sich plötzlich zurück: Innerhalb von nur 30 Sekunden trafen Röder und Bosecker zum 3:4 und brachten wieder Spannung in die Begegnung. Die Löwen aber behielten kühlen Kopf und spielten konzentriert weiter. Santeri Ovaska stellte im Powerplay den alten Abstand wieder her, bevor Anthony Dillmann kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor den 6:3-Endstand fixierte.

Am kommenden Freitag steht in Burgau das letzte Vorbereitungsspiel an, ehe es am Sonntag in Peißenberg erstmals in der neuen Saison um Punkte geht. aha

EHC Klostersee – EHC Waldkraiburg 3:6 (1:0, 0:3, 2:3)

Torhüter: [X] #32 Tobias Sickinger, #40 Christoph Lode

Verteidigung: #3 Daniel Hora, #10 Felix Lode, #20 Thomas Rott, #23 Tim Ludwig, #50 Martin Kokeš, #81 Max Cejka, #98 Patrick Zimmermann

Sturm: #7 Philipp Lode, #11 Anthony Dillmann, #18 Santeri Ovaska, #25 Andris Džeriņš, #34 Leon Decker, #52 Jakub Revaj, #63 Leander Ruß, #74 Florian Maierhofer, #78 Philip Kaer, #88 Nico Vogl

Tore: 1:0 (8.) Hilger (Quinlan P., Walz – PP1); 1:1 (26.) Vogl (Hora, Kokeš – PP1); 1:2 (29.) Maierhofer (Lode F., Vogl); 1:3 (33.) Rott (Džeriņš); 1:4 (42.) Kokeš (Vogl, Džeriņš – PP2); 2:4 (48.) Roeder (Gaschke, Spies); 3:4 (48.) Bosecker (Rieke, Kroner); 3:5 (56.) Ovaska (Džeriņš, Hora – PP1); 3:6 (60.) Dillmann (ENG)

Zuschauer: 305

Strafminuten: Waldkraiburg 8 – Klostersee 16 + 5 + Spieldauer (Baumhackl)

