Revanche geglÃ¼ckt. Derbysieg fÃ¼r die Red Bulls in Augsburg

AEV– RBM 2:5 | Peterka: „Über drei Drittel gutes Eishockey gespielt“ München. (PM Red Bulls) Verdienter Sieg in der Fuggerstadt: Der EHC Red Bull...

AEV– RBM 2:5 | Peterka: „Über drei Drittel gutes Eishockey gespielt“

München. (PM Red Bulls) Verdienter Sieg in der Fuggerstadt: Der EHC Red Bull München hat das Derby bei den Augsburger Panthern mit 5:2 (3:2|0:0|2:0) gewonnen.

John Peterka, Yasin Ehliz und Frank Mauer sorgten für die Führung nach einem hochinteressanten ersten Drittel. Im Schlussabschnitt erhöhten Chris Bourque und Zach Redmond zum klaren Auswärtserfolg.

Spielverlauf

Das erste Drittel in einem Wort zusammengefasst: Spektakel! Die Red Bulls legten vor. Peterka setzte einen Direktschuss aus spitzem Winkel ins kurze Eck (9.). Latte und Pfosten verhinderten den Ausbau der Führung durch Mauer (12.). Im Gegenzug erzielte Adam Payerl den Ausgleich (13.). Es folgten Topchancen im Minutentakt – und weitere Tore: Ehliz drückte den Puck nach einem perfekt gespielten Angriff zum 2:1 ins AEV-Tor (17.). Augsburgs Maximilian Eisenmenger konterte nur 26 Sekunden später mit dem 2:2 (18.). Münchens Antwort: Die erneute Führung durch Mauer – ebenfalls in der 18. Minute.

Die Red Bulls starteten dominant in den Mittelabschnitt. Sie setzten sich in der offensiven Zone fest und kombinierten sehenswert. Was fehlte, waren die Chancen. Dafür krachte es in den Zweikämpfen. Eisenmenger hatte in der 35. Minute die beste Möglichkeit auf den Ausgleich, Münchens Torhüter Danny aus den Birken reagierte stark.

Die Red Bulls verteidigten im Schlussdrittel konzentriert. Augsburg brauchte Offensivaktionen, die Gäste waren aber gefährlicher. Bourque nach einem Abpraller (51.) und Redmond mit einem verdeckten Schuss (55.) bauten die Führung aus und erstickten die AEV-Schlussoffensive im Keim.

John Peterka: „Wir sind gut reingestartet und haben über drei Drittel gutes Eishockey gespielt.“

Endergebnis

Augsburger Panther gegen EHC Red Bull München 2:5 (2:3|0:0|0:2)

Tore

0:1 | 08:22 | John Peterka

1:1 | 12:39 | Adam Payerl

1:2 | 16:42 | Yasin Ehliz

2:2 | 17:08 | Maximilian Eisenmenger

2:3 | 17:45 | Frank Mauer

2:4 | 50:29 | Chris Bourque

2:5 | 54:52 | Zach Redmond