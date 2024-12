Revanche geglÃ¼ckt â€“ Deggendorfer SC bezwingt die HÃ¶chstadt Alligators

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC bleibt auf heimischem Eis weiterhin erfolgreich. Vor 1587 Zuschauer in der Festung an der Trat revanchierte sich das...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC bleibt auf heimischem Eis weiterhin erfolgreich.

Vor 1587 Zuschauer in der Festung an der Trat revanchierte sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger für die Auswärtsniederlage in Höchstadt und bezwang die Alligators am Ende hochverdient mit 4:0.

Vor der Partie mit den Panzerechsen gab es beim Deggendorfer Übungsleiter Grund zur Entspannung, denn mit Jaroslav Hafenrichter, Niklas Pill und Marco Baßler kehrten gleich drei Akteure zurück in den Kader.

Der DSC erwischte einen Traumstart in die Partie: Gerade einmal 52 Sekunden waren gespielt, da brachte Antonin Dusek auf Zuspiel von Jaroslav Hafenrichter die Hausherren mit 1:0 in Front. Die Deggendorfer waren über weite Strecken im ersten Abschnitt die spielbestimmende Mannschaft, während die Gäste hauptsächlich über Konter gefährlich blieben. Mit dem 1:0 ging es nach 20 gespielten Minuten das erste Mal in die Kabine.

Auch im zweiten Drittel behielt der DSC sein spielerisches Übergewicht bei, jedoch dauerte es bis zur 35. Minute, bis der nächste Treffer fiel. Petr Stloukal stand nach einem Schuss von Alex Grossrubatscher goldrichtig und überwand Höchstadts Keeper Zimmermann zum 2:0. Damit nicht genug: In der Schlussminute legten die Deggendorfer in Person von Alex Grossrubatscher noch einen weiteren Treffer zum 3:0 Pausenstand nach.

Im letzten Abschnitt hielten die Hausherren den Trend aufwärts und legten in der 43. Minute einen weiteren Treffer nach. Auf Zuspiel von Rückkehrer Marco Baßler vollendete Niklas Pill seinen Alleingang zum 4:0. Im weiteren Drittelverlauf verwaltete der DSC das Spiel geschickt und brachte die deutliche Führung über die Zeit.

Bereits am Dienstag geht es weiter mit dem nächsten Auswärtsspiel. Zu Gast sind die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger dann bei den Bayreuth Tigers.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV