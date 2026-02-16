Revanche geglückt

Burgau/Buchloe. (chs) Drei richtig wichtige Big Points haben sich die Buchloer Pirates am Sonntagabend beim Rückspiel in Burgau geangelt und damit erfolgreich Revanche für die zwei Tage zuvor erlittene 3:4 Penalty-Heimniederlage gegen Eisbären genommen.

Denn durch den 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) Erfolg bei den Markgrafenstädtern halten die Piraten die Burgauer vor dem kommenden abschließenden Wochenende in der Abstiegsrunde weiter auf Distanz und festigen auch den zweiten Rang vor den drittplatzierten Pfaffenhofenern, die sich derzeit drei Zähler hinter den Buchloern befinden. Dementsprechend wertvoll war der Auswärtssieg der Rot-Weißen an diesem Abend, an dem die Buchloer zwar weiterhin Probleme mit den Special-Teams hatten, sich aber mit einem disziplinierten Auftritt auch in kritischen Phasen der Partie als geschlossene Einheit präsentierten und mit den Toren zu den richtigen Zeitpunkten so letztlich auch verdient alle drei Punkte mit nach Hause nahmen.

Die Piraten begannen bemüht und hatten so den etwas aktiveren Start. Ein Tor wollte aber nicht gelingen, weil der schon am Freitag bärenstarke Burgauer Schlussmann Gustavs Samitis erneut wachsam war. Doch nach gut sechs Minuten überschlugen sich die Ereignisse dann förmlich. Binnen 104 Sekunden fielen nämlich gleich vier Treffer – je zwei auf jeder Seite. Den Torreigen eröffnete Mateo Cabral mit einem absoluten Traumtor – wohlgemerkt in Unterzahl – als er sich alleine hinter dem Tor von Samitis die Scheibe auf die Schlägerkelle legte und den Puck per „Michigan-Tor“ zur spektakulären 1:0 Führung in die Maschen setzte (7.). Doch die Freude über diesen außergewöhnlichen Treffer hielt nicht lange, denn mit dem nächsten Angriff glich Petr Ceslik immer noch in Burgauer Überzahl umgehend wieder aus (7.). Und es sollte noch schlimmer kommen, als David Zacher auch das zweite Powerplay der Eisbären zum 1:2 nutzen konnte (8.). Aber auch die Buchloer legten sofort nach, als Michal Telesz diese ereignisreichen Minuten postwendend mit dem 2:2 konterte (8.). Anschließend entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem dann bis zur Pause nach diesen turbulenten Augenblicken keine weiteren Treffer mehr fielen.

Den besseren Auftakt in den zweiten Abschnitt erwischten danach definitiv die Hausherren, obwohl die Buchloer kurz vor der Pause und auch zu Beginn des Mitteldrittels noch in doppelter Überzahl agieren durften. Doch das Powerplay blieb wie so oft in letzter Zeit wirkungslos und stattdessen mussten sich Freibeuter bei ihrem Keeper Dieter Geidl bedanken, dass man nicht in Rückstand geriet. Gleich mehrfach scheiterten die Burgauer mit aussichtsreichen Gelegenheiten und mussten sich wirklich ärgern, dass man in dieser Phase aus dem Chancenübergewicht kein Kapital schlug. Selbst einen Penalty von Mikko-Matti Paakkola, der an Freitag noch als Doppeltorschütze erfolgreich war, entschärfte Geidl (29.). Ein bisschen aus dem Nichts und somit doch etwas überraschend zeigten sich danach die Gennachstädter vor dem gegnerischen Tor wesentlich effizienter, als Joey Lewis bei einem Konter die Scheibe in letzter Konsequenz über die Line drückte und die Piraten zu diesem Zeitpunkt doch etwas schmeichelhaft wieder in Front brachte (32.). Der Treffer zeigte bei den Gastgebern allerdings Wirkung, denn nicht einmal eineinhalb Minuten später erhöhte Michal Petrak nach energischer Einzelleistung auf 4:2 (34.), was zugleich auch der Zwischenstand nach 40 Minuten war.

Mit dieser Führung im Rücken verteidigten es die Piraten im letzten Durchgang über weite Strecken sehr kompakt und überstanden auch die ersten druckvollen Minuten der Eisbären, die natürlich nochmal auf den Anschluss drängten. Doch mit fortlaufender Spielzeit wurden die Bemühungen der Gastgeber gegen unaufgeregte und diszipliniert spielende Freibeuter immer harmloser, sodass die Buchloer den Vorsprung bis in die Schlussphase hielten. Und dort machte rund zwei Minuten vor dem Ende schließlich Mateo Cabral mit dem Empty-Net Tor zum 5:2 Endstand alles klar und sorgte so bei den zahlreich mitgereisten Piraten-Fans endgültig für Siegesjubel (59.).

Am kommenden Wochenende steht nun also mit den letzten beiden Gruppenspielen bereits das Finale in der Abstiegsrunde an, wo die Buchloer am Freitag ab 20 Uhr zunächst bei den Devils Ulm/Neu-Ulm gastieren, die nach dem zeitgleichen Overtimesieg in Pfaffenhofen bereits den Klassenerhalt fix haben. Am Sonntag empfangen die Freibeuter dann ab 18 Uhr abschließend den EC Pfaffenhofen, wo man allerspätestens ebenfalls den Ligaverbleib klarmachen möchte, falls dies am Freitag noch nicht gelingen sollte.

