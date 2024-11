Rettungsaktion lÃ¤uft: Eishockeystandort Weiden kÃ¤mpft ums Ãœberleben

Weiden. (PM Blue Devils) Die Nachricht über den Insolvenzantrag der Ziegler Holding am Mittwoch hat die Region erschüttert und bringt den 1. EV Weiden...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Nachricht über den Insolvenzantrag der Ziegler Holding am Mittwoch hat die Region erschüttert und bringt den 1. EV Weiden und die Blue Devils Spielbetriebs GmbH in eine existenzbedrohende Lage.

Das Aus des Hauptsponsors hat sowohl für die Profimannschaft in der DEL2 als auch die Nachwuchsabteilung mit rund 200 Kindern und Jugendlichen dramatische Folgen. Die Zeit, das entstandene Finanzloch in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro zu schließen, drängt. In einem gemeinsamen Kraftakt soll die Rettung des Eishockeystandorts Weiden gelingen.

Den Blue Devils war nach langen Jahren in der Eishockey-Oberliga erst in diesem Sommer der Aufstieg in die DEL2 gelungen. Als Aufsteiger spielt die Mannschaft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse eine gute Rolle. Jetzt kämpft die Blue Devils Spielbetriebs GmbH finanziell ums Überleben.

Besonders dramatisch stellt sich die Situation für die Nachwuchsabteilung des 1. EV Weiden als Stammverein der GmbH dar. Auch hier war die Ziegler Group als Hauptsponsor der wichtigste Geldgeber. Rund 200 Kinder und Jugendliche, die jeden Tag hart trainieren und diesen Verein leben und lieben, haben beim 1. EV Weiden ihre sportliche Heimat. Der Hauptverein bildet die Existenzgrundlage für das Aushängeschild, die Profimannschaft in der DEL2.

Doch eines ist klar: Aufgeben ist für den Traditionsverein aus der nördlichen Oberpfalz, der im kommenden Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, keine Option. Eine Taskforce arbeitet im Hintergrund bereits akribisch an der Rettung des Vereins und der GmbH. Es gibt auch schon zarte Erfolge zu verzeichnen: Erste Sponsoren haben über ihr bisheriges Engagement hinaus ihre finanzielle und personelle Unterstützung zugesagt.

Mit zahlreichen Maßnahmen soll nichts unversucht bleiben, um das Finanzloch zu stopfen und damit den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Es ist einerseits ein Aufruf an die regionale und überregionale Wirtschaft, aber auch ein Appell an die große, wunderbare Eishockeyfamilie in ganz Deutschland dabei zu helfen, Weiden als Eishockeystandort zu erhalten. Es geht um nichts weniger als einen wichtigen Lebensmittelpunkt vieler Menschen in und rund um Weiden.

Die Zeit drängt, aber die Hoffnung bleibt ungebrochen. Jetzt ist der Moment, zusammenzustehen. Unter anderem befindet sich eine Spenden-Aktion in Planung.

Foto: Nach den News zum Insolvenzantrag der Ziegler Holding präsentiert die Fankurve vor dem Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse die Blockfahne „Weidner geben niemals auf“ und das Spruchband „Der Verein lebt durch seine Fans! Damals, heute und für alle Zeit“. Die prominente Werbefläche auf dem Rücken der Spielertrikots (im Bild Finn Serikow) wird frei und neu vermarktet. Copyright Tobias Neubert

