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EV Zug

Reto Suri neu im Staff der Schweizer U20

29. Juli 20261 Mins read43
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Reto Suri - © EVZ PhilippHegglin
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Zug. (PM EVZ) Reto Suri geht in seiner Trainer-Karriere den nächsten Schritt und wird im Staff von U20-Nationaltrainer Luca Cereda als Assistenztrainer tätig sein.

Mit der Übernahme dieses neuen Amts wird Reto Suri die im Juni kommunizierte Funktion als Unterstützung des neuen EVZ General Managers Ted Suihkonen nicht weiter ausüben und sich künftig vollumfänglich auf seine Traineraufgaben konzentrieren. Einerseits wie bisher als U21-Elit-Headcoach des EVZ, andererseits als neuer Assistenztrainer des Schweizer U20-Nationalteams.

Die entsprechenden Aufgaben werden innerhalb der EVZ Sportorganisation neu organisiert. Roland Schmid, Leiter The Hockey Academy / Leistungssport, übernimmt diese zusätzlichen Tasks wie bisher zusammen mit Ted Suihkonen.

EVZ CEO Paolo Duca: «Wir stehen voll und ganz hinter Retos Weg im Trainerbusiness und möchten ihm diese Chance auf Stufe U20-Nationalteam unbedingt ermöglichen.»

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