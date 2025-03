Resultat der fehlenden GeschÃ¤ftsgrundlage â€“ StÃ¼rmer verlÃ¤sst Crimmitschau und wechselt innerhalb der DEL2

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden in der Zukunft auf die Dienste ihres bisherigen Topstürmers und Mannschaftskapitäns Tobias Lindberg verzichten müssen.

Der Schwede, der seit 2023 für die Westsachsen auflief, schließt sich zur neuen Saison einem anderen DEL2-Team an. Dies ist ein Ergebnis der unsicheren Zukunft der Eispiraten, die aktuell keine Geschäftsgrundlage durch den fehlenden Stadionnutzungsvertrag haben.

Tobias Lindberg wechselte im Sommer 2023 vom HC Vítkovice aus der tschechischen Extraliga nach Crimmitschau und etablierte sich bereits früh zu einem Leistungsträger und Führungsspieler im Team von Cheftrainer Jussi Tuores. So hatte der mittlerweile 29-jährige Schwede einen enormen Anteil am erstmaligen Einzug in das Halbfinale der DEL2 während der vergangenen Spielzeit.

In seiner zweiten Saison wurde der Stürmer vor allem seiner Leader-Rolle gerecht, übernahm das Kapitänsamt und war über weite Strecken eine tragende Säule des Teams. So stellte sich Lindberg auch gesundheitlich angeschlagen den Herausforderungen der Playdowns und führte das Team, mit seiner Erfahrung sowie vier Scorerpunkten, zum Klassenerhalt gegen die Eisbären Regensburg. In zwei Spielzeiten kann der Center auf 106 Partien für die Eispiraten zurückblicken, in denen er 52 Tore und 60 Vorlagen erzielte.

Nach zwei gemeinsamen Jahren werden Tobias Lindberg und die Eispiraten Crimmitschau ihre Zusammenarbeit nicht weiter fortsetzen können. „Solange sich die Eispiraten in einer unsicheren Lage befinden, können keine neuen Verträge mit Spielern oder Sponsoren gezeichnet werden. Ich bedauere es sehr, dass wir mit Tobias einen der professionellsten Spieler der Eispiraten-Geschichte ziehen lassen müssen, wünsche ihm trotz allem alles Gute für die Zukunft“, erklärt Geschäftsführer Jörg Buschmann.

„Es ist schmerzhaft, wenn Topspieler unseren Verein verlassen und wir uns nun der Herausforderung stellen müssen, Tobias zu ersetzen. Er ist ein vorbildlicher Profi und hat stets alles für uns gegeben. Aus diesem Grund wünschen wir Tobi nur das Beste für seine Zukunft“, fügt Teammanager Ronny Bauer an.

