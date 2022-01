Restart, Versuch 3: DSC gastiert in Weiden

Nachdem die beiden Duelle gegen die Höchstadt Alligators und die Memmingen Indians coronabedingt ins Wasser fielen, steht für den Deggendorfer SC am Freitag auswärts...

Nachdem die beiden Duelle gegen die Höchstadt Alligators und die Memmingen Indians coronabedingt ins Wasser fielen, steht für den Deggendorfer SC am Freitag auswärts bei den Blue Devils Weiden das nächste Spiel an.

Knapp drei Wochen musste die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger zuletzt pausieren. Gegen die Blue Devils Weiden soll nun endlich die Rückkehr in den Spielbetrieb klappen. Auch die Oberpfälzer hatten zuletzt mit Spielausfällen zu kämpfen und kehrten am Dienstag mit dem Auswärtsspiel in Lindau wieder zurück in den Regelbetrieb. Mit 4:5 bezwang die Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser die Islanders und festigten damit die Tabellenführung in der Oberliga Süd.

Die bisherigen Duelle beider Teams waren allesamt eng und hart umkämpft. Mit 4:2 auf heimischem Eis und einem 2:3 nach Verlängerung auswärts in der Hans-Schröpf-Arena gingen dabei die Deggendorfer zweimal als Sieger hervor während die Blue Devils Anfang des Jahres mit einem 1:2 in Deggendorf knapp die Oberhand behielten.

Besonders auffällig beim Tabellenführer war in den vergangenen Spielen stets Topscorer Chad Bassen, der mit 15 Treffern und 27 Vorlagen in 26 Spielen der Motor der Weidener Offensive ist. Ebenfalls einen großen Anteil am Erfolg der Blue Devils Angriff haben Tomas Rubes (38 Punkte in 27 Spielen) und Nick Latta (35 Punkte in 20 Spielen).

Nach der langen Pause kann Trainer Jiri Ehrenberger wieder die zuletzt verletzten Thomas Pielmeier und Silvan Heiß zurückgreifen.

Spielbeginn am Freitagabend in Weiden ist um 20 Uhr.