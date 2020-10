Rest der Starbulls-Saisonvorbereitung ohne Zuschauer

Rosenheim. (PM Starbulls) Traurige, aber verständliche Nachrichten für alle Starbulls Fans: Nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden der Stadt Rosenheim sind auch in den...

Rosenheim. (PM Starbulls) Traurige, aber verständliche Nachrichten für alle Starbulls Fans: Nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden der Stadt Rosenheim sind auch in den drei abschließenden Heimspielen der Saisonvorbereitung 2020/2021 gegen Bad Tölz, Landshut und Höchstadt keine Zuschauer im ROFA-Stadion erlaubt.

Auf Grund der in den letzten Tagen massiv angestiegenen Infektionszahlen (7-Tage-Inzidenz) in Stadt- und Landkreis Rosenheim sind nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden in den restlichen drei Vorbereitungspartien der Starbulls zuhause gegen die Tölzer Löwen (23.10.2020), den EV Landshut (25.10.20.20) und die Höchstadt Alligators (30.10.2020) keine Zuschauer im Rosenheimer ROFA-Stadion zugelassen.

SpradeTV für Dauerkartenbesitzer kostenfrei

Dennoch müssen alle Grün-Weißen Fans nicht komplett auf ihre Helden auf dem Eis verzichten: Das Spiel wird wie gewohnt im Starbulls-Livestream auf SpradeTV angeboten. Der Preis für alle Vorbereitungsspiele auf SpradeTV beträgt sechs Euro pro Partie.

Für alle Dauerkartenbesitzer wird die Übertragung, wie schon bereits am vergangenen Wochenende gegen Peiting, kostenlos freigeschaltet. Die Freischaltung erfolgt bis spätestens Freitagvormittag (23.10.2020).

WICHTIG: Voraussetzung hierfür ist die korrekte Angabe des persönlichen SpradeTV-Accounts (E-Mail-Adresse) bei der Dauerkartenbestellung, sowie die vollständige Bezahlung der erworbenen Dauerkarte.

Dauerkarte vor Ort abholen – Bestellungen nur Online möglich

Die nächste Gelegenheit zur Abholung der bestellten Dauerkarte an der Geschäftsstelle der Starbulls Rosenheim ist am kommenden Sonntag, den 25.10.2020 zwischen 09:00 – 11:00 Uhr.

WICHTIG: Die Abholung erfolgt nicht in der Geschäftsstelle, sondern über die Stehplatz-Tageskasse an der Stirnseite des ROFA-Stadion.

Eine Dauerkarenbestellung bzw. ein Dauerkartenkauf vor Ort ist, wie bereits vorab vermeldet, nicht möglich. Bestellungen für eine Starbulls Dauerkarte zur Saison 2020/2021 sind nur auf der Starbulls Website unter http://www.starbulls.de/de/dauerkarte/ buchbar.

Gesundheit steht über allem – Starbulls sind für Derbys hochmotiviert

„Dass auch die restlichen drei Heimspiele der diesjährigen Saisonvorbereitung ohne unsere treuen Fans stattfinden müssen, macht uns und auch ganz besonders unser Team sehr traurig. Die Entscheidung der Behörden in enger Abstimmung mit dem Verein ist aber vollkommen richtig und absolut alternativlos. Die Gesundheit aller muss immer an oberster Stelle stehen und genauso werden wir dies auch in Zukunft handhaben. Trotz dieser negativen Botschaft hoffen wir, dass viele Grün-Weiße Fans vor den SpradeTV-Bildschirmen mit unseren Jungs mitfiebern werden. Am kommenden Wochenende treffen wir innerhalb von zwei Derbys auf bärenstarke Teams aus der DEL2 und natürlich möchten wir uns dort von unserer besten Seite präsentieren“, sagt Daniel Bucheli, Geschäftsführer des Starbulls Rosenheim e.V.