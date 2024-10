Reset-Knopf drÃ¼cken: Indians empfangen Bayreuth

Memmingen. (mfr) Mit neuem Schwung zurück in die Erfolgsspur, die Memminger Indians sind vor dem kommenden Wochenende auf der Suche nach der abhandengekommenen Leichtigkeit...

Memmingen. (mfr) Mit neuem Schwung zurück in die Erfolgsspur, die Memminger Indians sind vor dem kommenden Wochenende auf der Suche nach der abhandengekommenen Leichtigkeit der vergangenen Spiele.

Gegen die Bayreuth Tigers soll am Freitag ein Sieg am Hühnerberg her. Karten für die Partie sind bereits im VVK erhältlich.

Hoch her ging es zuletzt in Bayreuth, nach einem überaus turbulenten Sommer kommen die „Onesto Tigers“ weiterhin nicht wirklich zur Ruhe. Ein 2:0 Erfolg gegen Stuttgart brachte kurzzeitig etwas Erleichterung an den Main, doch die Unruhe im Umfeld des Clubs ist weiterhin zu spüren. Dabei konnten die Franken nach der Insolvenz im vergangenen Jahr mit der Firma Onesto einen Investor an Bord begrüßen, der das Team am Leben und auch in der Liga halten konnte. Mit neuem Schwung stellten die Verantwortlichen einen Kader auf die Beine, der einige starke Akteure beinhaltet. Ilya Andryukhov, ein zweitligaerfahrener Torhüter, soll den Rückhalt geben, den die Verteidigung um Ex-Indianer Maxi Menner dringend benötigen. Bislang funktioniert das aber nicht wirklich, denn Bayreuth kassierte bislang die meisten Treffer aller Teams. Im Angriff stieß mit Tatu Vihavainen ein alter Bekannter aus Halle zum Team hinzu, der aber bislang nur wenige Partien absolvierte. Chris Seto und Sam Verelst sind die besten Scorer aktuell, mit Dominik Piskor befindet sich ein weiterer ehemaliger Memminger Akteur unter den besten Punktesammlern.

Die Indians wollen am Freitag das enttäuschende Resultat vom vergangenen Wochenende vergessen machen. Trotz großer Überlegenheit unterlagen die Rot-Weißen Höchstadt am letzten Sonntag mit 1:3 und mussten Deggendorf in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Als Tabellenzweiter ist der ECDC gegen Bayreuth nun ganz klar in der Favoritenrolle und möchte seinen Fans den nächsten Heimsieg bescheren. Dabei werden wohl alle Akteure mitwirken können, größere Änderungen im Line-Up dürften ebenfalls nicht vollzogen werden.

Karten für die Partie um 20 Uhr sind bereits im Vorverkauf erhältlich, beim nächsten Heimspiel gegen Deggendorf am 01. November wurde die Startzeit angepasst. Diese Partie am Feiertag beginnt nun um 18:30 Uhr. Karten für dieses Topspiel sind ebenfalls bereits erhältlich.

