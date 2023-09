„Rentenvertrag“ für Henrik Haukeland bei der DEG bis 2030! – Erneut großer Kampf wird gegen die Eisbären Berlin nicht belohnt

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Die Eisbären Berlin eröffneten das Spiel druckvoll, Düsseldorf hingegen lief immer einem Rückstand hinterher und fing zu spät das Toreschießen...

Düsseldorf. (MR) Die Eisbären Berlin eröffneten das Spiel druckvoll, Düsseldorf hingegen lief immer einem Rückstand hinterher und fing zu spät das Toreschießen an.

Vor knapp 10.000 Zuschauern gab es im PSD Bank Dome zunächst die für Düsseldorf erfreuliche und sehr umjubelte Vermeldung, dass der „Torhüter des Jahres“, Henrik Haukeland, trotz allen Buhlens um seine Person schon vor Beginn der Saison seinen Kontrakt bei der DEG um weitere sechs (6!) Spielzeiten verlängert hat. (Siehe dazu auch die Pressemitteilung unten)

Nachdem dann der Puck eingeworfen war, hatten zunächst die Hausherren ihre Möglichkeiten, ehe sich das Spiel doch mehr Richtung Verteidigungszone verlagerte. Es gab ein paar Strafen auf beiden Seiten, doch hier offenbarten sich die noch vorhandenen Problemzonen der DEG – in Überzahl kam man kaum gefährlich ins Angriffsdrittel und kassierte hier sogar einen Shorthander (Wiederer, 17.). Und auch das PK hat durchaus Verbesserungspotential. Auch im zweiten Durchgang wurde teils kleinlich gepfiffen, und der Ex-DEG’ler Tobi Eder traf an alter Wirkungsstätte in Überzahl zum 2:0 für sein neues Team aus der Bundeshauptstadt (28.).

In der zweiten Spielhälfte ist Düsseldorf mehr im Spiel angekommen

Analog zum Trailer der vorvergangenen Saison, als Kapitän Alex Barta den Fans verkündete „ich bin ja auch noch da“ (zum Toreschießen), übernahm der aktuelle Kapitän Philip Gogulla die Verantwortung, arbeitete sich durch die Abwehrreihe und traf dann endlich für die Gastgeber (31.). Unter Anfeuerung aus dem gut gefüllten Rund sah dann auch das nächste Powerplay etwas gefälliger aus, allein der Erfolg bei teils vielversprechenden Setplays blieb aus. Ein unnötiges Foul von Akdag war bis auf 1 Sekunde abgelaufen, da war Haukeland gegen den langen Stock von Veilleux machtlos (45.), und die Eisbären lagen wieder 2 Treffer in Front. Doch auch die DEG hat einen „Ex“ in den Reihen, auch dieser, Bennet Roßmy, traf gegen sein letztjähriges Team. Svensson hatte seinen eigenen Rebound von der Grundlinie ins Feld gespielt, Roßmy sagte artig danke (51.). Sollte hier noch etwas gehen? Gute Ideen der Rheinländer gab es in der Schlussphase einige, doch die Hartgummischeibe wollte einfach nicht mehr über die Linie. Auch die letzten Sekunden mit dem sechsten Feldspieler brachte keine Ergebnisänderung, und so blieb es beim 2:3 Endstand im ersten Heimspiel der Düsseldorfer EG.

Immerhin wurde Haukeland noch für die Vertragsverlängerung gefeiert, und er musste einige Interviews geben und Fragen beantworten.

Weiter geht es für die DEG am Freitag in Nürnberg, Berlin muss nach Augsburg fahren.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 7 Sinan Akdag, 22 Oliver Mebus – 26 Alexander Ehl, 39 Victor Svensson, 72 Bennet Roßmy; 67 Bernhard Ebner, 55 Moritz Wirth – 11 Kevin Clark, 26 Phil Varone, 87 Philip Gogulla; 88 Torsten Ankert, 5 Nick Geitner – 92 Jakub Borzecki, 24 Alex Blank, 44 Josef Eham; 97 Edmund Junemann, 71 Kohen Olischefski, 42 Luis Üffing

EBB – 30 Jake Hildebrand – 4 Ellis Morgan, 12 Eric Mik – 22 Tobias Eder, 21 Manuel Wiederer, 38 Yannick Veilleux; 16 Ben Finkelstein, 44 Julian Melchiori – 93 Leo Pföderl, 23 Blaine Byron, 92 Marcel Noebels; 6 Kai Wissmann, 18 Jonas Müller – 9 Ty Ronning, 89 Zack Boychuk, 95 Freddy Tiffels; 8 Marco Nowak, 40 Korbinian Geibel – 86 Maximilian Heim, 78 Michael Bartuli

Die Treffer erzielten:

0:1 (16:31) Wiederer SH1

0:2 (27:26) Eder (Byron, Tiffels) PP1

1:2 (30:26) Gogulla

1:3 (44:45) Veilleux (Tiffels, Wissmann) PP1

2:3 (50:09) Roßmy (Svensson)

Schiedsrichter: 10 Gordon Schukies, 13 Nikolas Neutzer (51 Dominic Kontny, 70 Joep Leermakers)

Strafen: DEG – 10 Min.; EBB – 14 Min.

Zuschauer: 9.925

Henrik Haukeland fängt weitere 6 Jahre für die DEG – © Sportfoto-Sale (DR) Henrik Haukeland fängt weitere 6 Jahre für die DEG – © Sportfoto-Sale (DR)

DEG verlängert Vertrag mit Henrik Haukeland bis 2030!

Düsseldorf. (PM DEG) Was für eine Nachricht! Der Düsseldorfer EG ist bei der Kaderplanung für die kommenden Jahre ein ganz großes Ausrufezeichen gelungen.

Torhüter Henrik Haukeland hat für die nächsten sechs Jahre (!) bei den Rot-Gelben unterschrieben. Der “Torhüter des Jahres 2023” war von vielen Teams umworben worden, entschied sich aber schlussendlich für eine langfristige Zukunft in der Landeshauptstadt.

Haukeland war zur vergangenen Saison zur DEG gewechselt und maßgeblich beteiligt an der erfolgreichen Viertelfinal-Qualifikation. 51 Mal stand der Norweger in der Hauptrunde auf dem Eis (31 Siege), kassierte nur 2,17 Gegentore im Schnitt bei einer Fangquote von 92 Prozent und drei Shutouts. Aufgrund dieser Leistungen wurde er in der PENNY DEL Saison 2022/23 als bester Keeper des Jahres ausgezeichnet.

Sportdirektor Niki Mondt: “Es ist unglaublich, dass es uns gelungen ist, Henrik langfristig an die DEG zu binden. Henrik wurde letzte Saison völlig verdient zum besten Torhüter der DEL gewählt und wir haben alle gesehen, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Professionalität wird er auch weiterhin ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein. Diese Verlängerung ist – auch in der Form – ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der DEG. Mein Dank geht hier an unsere Gesellschafter, dass sie dies möglich gemacht haben.”

Starkes Engagement der DEG-Gesellschafter

Der Coup der langfristigen Vertragsverlängerung des Ausnahme-Torwarts wurde u.a. durch die strategische Weitsicht und das finanzielle Engagement der Gesellschafter Daniel Völkel, Stephan Hoberg und Harald Wirtz möglich gemacht. Der geschäftsführende Gesellschafter Harald Wirtz: “Henrik Haukeland hat sich in nur einem Jahr in die Herzen aller DEG-Anhänger gespielt. Die lange Vertragslaufzeit zeugt von absolutem Vertrauen von uns in seine Leistung, aber auch von Henrik in unsere Vision für die DEG. Wir sind stolz und glücklich, dass wir ihn in unserem Club halten konnten. Er ist absoluter Fan-Liebling und hat das große Potenzial, eine Ikone des Düsseldorfer Eishockeys zu werden.” Daniel Völkel und Stephan Hoberg: “Wir Gesellschafter sind uns bewusst gewesen, wie wichtig Henrik Haukeland für das Team und die Ziele der DEG sein kann. Deswegen haben wir uns ein weiteres Mal engagiert und helfen mit, den Vertrag und seine Laufzeit abzusichern.”

Henrik Haukeland: “Ich liebe das Team, meine Mannschaftskameraden, die Fans und die Stadt. Ich habe hier unterschrieben, weil ich gewinnen will. Die DEG ist ein großer Club und auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft. Wir werden alles daransetzen, irgendwann eine Meisterschaft nach Düsseldorf zu holen. Ich bin glücklich, Düsseldorf meine zweite Heimat zu nennen!”

Die DEG-Familie bedankt sich bei ihren Gesellschaftern für die Unterstützung und bei Henrik Haukeland für das Vertrauen!