Rekordspieler Sebastian Deml hÃ¤ngt eine weitere Saison beim TEV Miesbach dran

Miesbach. (PM TEV) Nicht mehr wegzudenken beim TEV Miesbach ist seit Jahren Sebastian Deml und auch in der kommenden Saison wird der 37-Jährigen die...

Miesbach. (PM TEV) Nicht mehr wegzudenken beim TEV Miesbach ist seit Jahren Sebastian Deml und auch in der kommenden Saison wird der 37-Jährigen die Schlittschuhe für die Kreisstädter schnüren.

Nachdem Sebastian die letzten Jahre seiner Jugendzeit beim EC Bad Tölz verbracht hatte, debütierte er erstmals 2002 für den TEV Miesbach und gehört seit somit 20 Jahren zum festen Bestandteil der Rot-Weißen. Nur in der Saison 2007/2008 schloss sich Sebastian den Hannover Indians in der Oberliga Nord an, kehrte aber bereits im Jahr drauf wieder in seine Heimatstadt zurück. 2009/2010 war er einer der Stützen der Meisterschaft und konnte seinen ersten bayrischen Meistertitel mit dem TEV feiern. Genau 10 Jahre später kam dann der zweite Titel in seiner Vita dazu. Des Weiteren schaffte Sebastian 2017 mit dem TEV den Aufstieg in die Oberliga Süd. Zwischen 2012 und 2015 führte er den TEV als Kapitän aufs Eis. Mittlerweile als Verteidiger spielend, ist der gelernte Mittelstürmer einer der tragenden Säulen in der TEV Defensive. Umso erfreulicher ist für den TEV die Nachricht, dass Sebastian noch eine weitere Saison an seine einzigartige Laufbahn beim TEV Miesbach dran hängt und somit in seine 20!!! Saison an der Schlierach geht. Dabei könnte er in diesem Jahr die Marke der 700 Spiele für den TEV knacken, denn bisher schaffte er es auf 686 Spiele bei 165 Toren und 274 Assists.

Auch Trainer Michael Baindl freut sich, dass Sebastian noch eine Saison dranhängt: „Sebastian ist im Miesbacher Eishockey nicht wegzudenken. Er bringt soviel Klasse und Erfahrung mit, die unserer jungen Mannschaft sehr weiterhelfen wird. Ich bin sehr froh, das er dem Verein treu bleibt und noch mindestens ein Jahr dranhängt.“