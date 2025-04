Rekordspieler bleibt: Milan Pfalzer verlÃ¤ngert beim ECDC

Memmingen. (mfr) Die Indians vermelden die Vertragsverlängerung von Eigengewächs und Publikumsliebling Milan Pfalzer.

Der 28 Jahre alte Memminger geht ab August in seine zwölfte Senioren-Saison beim ECDC, fast 500 Pflichtspiele hat Pfalzer bereits absolviert.

486 Spiele für die erste Mannschaft, und es geht weiter: Milan Pfalzer bleibt auch im kommenden Jahr Teil des ECDC Memmingen, der Angreifer hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. 185 Punkte stehen mittlerweile für den gebürtigen Memminger zu Buche, doch seine Bedeutung für den Verein ist nicht nur durch Torbeteiligungen auszudrücken. Kampf und Einsatz bei jedem Wechsel, das ist es, was die Fans und Zuschauer an Memmingens Nummer 19 so schätzen. Als Eigengewächs und Identifikationsfigur bleibt Pfalzer ein wichtiger Bestandteil des Teams, in welchem er nahezu jede Rolle einnehmen kann. Der 1,76m große Angreifer gilt in der Oberliga als „local Player“ für die Rot-Weißen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 15 Punkte in 47 Partien. Auffallend, weil für ihn sehr unüblich, wurde Pfalzer auch Strafbankkönig beim ECDC, ganze 81 Minuten sammelten sich über die Saison gesehen an.

Sven Müller: „Milan hat, vor allem in den Playoffs, gezeigt wie wichtig er für uns ist. Mit seinem kämpferischen Spiel kann er ein ganzes Team mitreißen. Wir freuen uns, dass er dem Verein ein weiteres Jahr erhalten bleibt.“

Abgang: Ettwein verlässt die Indians

Nach einer Saison trennen sich die Wege von Verteidiger Bernhard Ettwein und dem ECDC Memmingen. Der 23-Jährige will sich in der DEL2 empfehlen und hat ein entsprechendes Angebot der Indians abgelehnt.

Bernhard Ettwein zieht weiter und wird die Indians nach einer Spielzeit wieder verlassen. Die Memminger hätten den großgewachsenen Verteidiger gerne gehalten, hatte er in der abgelaufenen Saison durch viel Eiszeit und gute Leistungen doch überzeugt. Ettwein selbst will allerdings den nächsten Schritt wagen und sich in der zweiten Liga für einen Vertrag empfehlen. „Bernhard wollte unser Angebot vor dem Sommer nicht annehmen, da er in der DEL2 unterkommen möchte. Diese Zeit konnten wir ihm leider nicht gewähren, da der Markt an jungen Verteidigern auch jetzt bereits überschaubar ist. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er einen entsprechenden Club findet“, so Sven Müller.

Ettwein lief in der abgelaufenen Spielzeit in 56 Spielen für den ECDC auf, dabei sammelte er 12 Assists. Es war seine zweite volle Saison im deutschen Seniorenbereich, zuvor lief er jeweils ein halbes Jahr für Stuttgart und Hannover auf.

Für die vakante Stelle in der Verteidigung haben die Rot-Weißen bereits Einigung mit einem jungen, oberligaerfahrenen Verteidiger erzielt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV