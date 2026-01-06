Rekordmann Alexander Krafczyk

Buchloe. (chs) Eine ganz besondere Ehre wurde kürzlich ESV-Publikumsliebling Alexander Krafczyk zu Teil.

Denn der 37-jährige Stürmer, der mittlerweile seine 10. Saison im Trikot der Pirates spielt und zu einer absoluten Identifikationsfigur auf und neben dem Eis in der Gennachstadt geworden ist, hat beim Auswärtsspiel in Schweinfurt vor gut einer Woche deutsche Eishockey-Geschichte geschrieben. Mit seinem 541. Einsatz ist er dort nämlich zum alleinigen Rekordhalter in der vierten Deutschen Eishockey-Liga – sprich in der Bayernliga und in den Regionalligen Deutschlands – geworden. Diese Zahl steht dabei nicht nur für reine Einsätze, sondern für Jahre voller Leidenschaft, vorbildlichem Einsatz und der Liebe zum Eishockey, die Alex Krafczyk nach Stationen in Königsbrunn und Memmingen seit 2016 auch beim ESV Buchloe lebt.

Für diesen beeindruckenden Meilenstein wurde der sympathische Familienvater nun am vergangenen Sonntag im Beisein seiner Frau und Kinder vor dem Heimspiel gegen Amberg – im Übrigen dann bereits seinem 543. Spiel – geehrt. Nachdem Krafczyk ja bereits am Ende der letzten Spielzeit seinen 500. Scorerpunkt für die Buchloer erzielen konnte und sich mit dem Durchbrechen dieser unglaublichen Schallmauer endgültig zur Vereinslegende machte, ist dies nun ein weiterer außergewöhnlicher Rekord, den Krafczyk in seiner Vita vorweisen kann.

Der ESV Buchloe gratuliert Alexander von Herzen und ist sehr stolz, dass man diesen Rekord mit ihm im Piraten-Trikot feiern darf!

