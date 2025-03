Rekord-TorhÃ¼ter Markus Keller beendet seine Karriere bei den Augsburger Panthern und wird Nachfolger von Duanne Moeser

Augsburg. (PM Panther) Eine Identifikationsfigur verlässt nach 18 Jahren als Profi die große Eishockeybühne.

Markus Keller, Rekordtorwart der Panther in der Deutschen Eishockey Liga, beendet seine aktive Karriere. Der gebürtige Augsburger bleibt seinem Heimatclub allerdings in anderer Position erhalten. Ab 01. Mai wird Keller als Teammanager auf Duanne Moeser folgen. Clublegende Moeser wird künftig auf eigenen Wunsch kürzertreten, den Panthern aber in anderer Funktion erhalten bleiben.

Insgesamt 228-mal in elf Spielzeiten hütete Keller, der seine Laufbahn im Nachwuchs des Augsburger EV startete, das Tor der Augsburger Panther. In der abgelaufenen Saison löste er damit Dennis Endras als Rekordtorhüter des PENNY DEL-Clubs ab. Seine ersten vier Spiele im deutschen Oberhaus bestritt der gebürtige Augsburger in der Saison 2009-10 im Trikot der Eisbären Berlin. 2011 und 2012 wurde er im Trikot des EC Bad Nauheim in der Oberliga zum Torhüter des Jahres gewählt, 2016 gewann er mit den Kassel Huskies als Playoff-MVP die Zweitligameisterschaft. Für die Augsburger Panther stand er viermal in der CHL zwischen den Pfosten.

Markus Keller, der immer ein herausragender Teamkollege und ehrgeiziger Sportler war: „Ich durfte eine DEL2-Meisterschaft mit Kassel feiern, mit dem AEV bis in Spiel 7 des DEL-Halbfinals vordringen und in der CHL gegen die besten Clubs Europas spielen. Erst mit zehn Jahren habe ich mit dem Eishockey angefangen und hätte mir nie erträumen lassen, dass ich eines Tages auf eine lange Profikarriere zurückblicken kann. Ich darf stolz behaupten, dass ich immer alles gegeben und mein Herz auf dem Eis gelassen habe. Niemals hätte ich das ohne meine unzähligen Weggefährten geschafft. Vielen Dank an alle Teamkollegen, Trainer, Betreuer, Physios, Ärzte und Vereinsmitarbeiter, mit denen zusammen ich die Leidenschaft für diesen Sport teilen und Siege feiern durfte. Ein besonderer Dank geht an meine Familie, die all die Zeit hinter mir stand. Meine künftige Frau und meine Tochter waren meine größten Supporter. Danke an all die Fans, die mich immer unterstützt oder sogar das Trikot mit der 35 und meinem Namen getragen haben. Es war mir eine Ehre. Ich bin froh, meine Liebe zum Eishockey nun in anderer Position für meinen Herzensclub leben zu dürfen.“

Mit dem Karriereende von Markus Keller konnte die Geschäftsführung Duanne Moesers Wunsch entsprechen, künftig kürzerzutreten und den Generationswechsel auf der wichtigen Position des Teammanagers so gemeinsam einzuleiten. Den Panthern bleibt Moeser als Markenbotschafter weiter erhalten: „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mein berufliches Pensum herunterzufahren. In unseren Augen war Markus immer mein legitimer Nachfolger. Mit seinem Entschluss, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen, kann ich mich nun anderen Aufgaben innerhalb des Clubs widmen. Ich gratuliere Kells zu einer tollen Karriere und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Er wird es gut machen.“

