â€žReise Regionalligaâ€œ – LÃ¶wenstein, Kiwall und Sperling bleiben beim Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG kann für die kommende Regionalliga-Saison erneut auf die Dienste von Yorck Löwenstein, Christoph Kiwall und Justus Sperling zählen.

Die drei Defensiv-Spezialisten werden auch künftig das Trikot mit dem Phoenix tragen und vor dem eigenen Tor für die nötige Stabilität sorgen. Unterdessen sind die Saisonvorbereitungsspiele terminiert. Die GEG testet zweimal auswärts, einmal auf heimischem Eis.

Gut sechs Wochen vor dem Saisonstart ist das Team von der Niers seit vergangener Woche endlich auch wieder ins Eistraining eingestiegen. Freilich noch nicht im heimischen EisSport & EventPark, welcher erst wieder ab dem 27. September zur Verfügung steht. Stattdessen nutzte das Trainer-Duo Christian Tebbe und Tilo Schwittek die Gelegenheit, dem Kader auf Duisburger Eis erstmals auf den Zahn zu fühlen. Zum Regionalliga-Kader 2024/25 gehören künftig auch die beiden Routiniers Yorck Löwenstein und Christoph Kiwall, sowie Justus Sperling, der in dieser Woche seinen 24. Geburtstag feiert.

Yorck Löwenstein gilt mit seiner defensiv ausgerichteten Spielwiese als ausgesprochener „Stay at Home-Verteidiger“, der hinten für die nötige Absicherung sorgen soll. Zudem bringt Löwenstein mit einer Körpergröße von 188 cm und einem Gewicht von 105 kg eine enorme Physis mit, die ihn besonders in umkämpften Spielen zum gefragten Stabilitätsanker macht. Der 34-Jährige gilt sowohl auf, wie abseits des Eises als absolute Führungspersönlichkeit und geht bereits in seine achte Saison für Blau-Gelb.

Bereits noch länger ist Kiwall für Grefrath im Einsatz. „Kiwi“, welcher erst recht spät im Alter von 12 Jahren mit dem Eishockeysport begann, zog es nie zu einem anderen Club. Seit seinem Debüt 2014 für die 1. Mannschaft stehen für den 31-Jährigen inzwischen 137 Spiele zu Buche; Erfahrung pur, die Kiwall an die vielen jungen Kollegen im Team weitergeben soll. Der gelernte Maurer- und Betonbauermeister steht im Job wie im Sport für grundsolide Arbeit, unermüdlichen Einsatz und absolute Hartnäckigkeit. Als Zweiwegespieler kann Christoph Kiwall sowohl im Angriff, als auch in der Verteidigung eingesetzt werden, ist in dieser Spielzeit jedoch vorwiegend für defensive Aufgaben vorgesehen.

Als Dritter im Bunde bleibt auch Justus Sperling der GEG treu. 2021 vom Perspektiv-Team des Neusser EV an die Niers gewechselt, hat sich der gebürtige Krefelder Saison für Saison steigern und nach nunmehr 50 Einsätzen längst einen festen Platz in der Phoenix-Defensive erkämpfen können. Sperling, der in dieser Woche seinen 24. Geburtstag feiert, gehört zwar nicht mehr zu den ganz jungen Spielern im Team, dürfte seine Entwicklung als Verteidiger aber längst noch nicht abgeschlossen haben.

Christian Tebbe und Tilo Schwittek sind froh, auch für die kommende Spielzeit mit den drei Verteidigern planen zu können. Tilo Schwittek: „Yorck und Kiwi gehören zusammen mit ein, zwei anderen Jungs zu den Dienstältesten im Kader. Daher hat es uns gefreut, dass die Beiden die ‚Reise Regionalliga‘ mitgehen und ganz sicher für den Phoenix alles reinhauen, was sie können, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Justus hat sich stark entwickelt und ist mittlerweile eine feste Säule in unserer Defensive. Auf alle drei können wir uns als Trainer, aber auch die Mannschaft zu 100 Prozent verlassen. Die Jungs sind immer mit Herz, Wille und Leidenschaft dabei. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“.

Damit zählt der Mannschaftskader der Blau-Gelben aktuell 3 Torhüter, 9 Verteidiger und 11 Angreifer. Dennoch sind die Kaderplanungen beim Phoenix noch nicht abgeschlossen. Weitere Personalentscheidungen sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: Maik Schäfer (29), Leon Brunet (neu, 33), Mathis Kaiser (35), – Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Yorck Löwenstein (5), Paul Herz (neu, 8), Lukas Siebenmorgen (neu, 9), Christoph Kiwall (15), Stefan Bronischewski (21), Justus Sperling (71), Jan Kupka (neu, 92), Tim Schröder (93) – Angriff: Dennis Lüdke (17), Roby Haazen (18), Marc Losert (20), Andreas Bergmann (22), Jan Wellen (neu, 24), Kai Göbels (55), Marlon Alves de Lima (72), Michal Cychowski (77), Max Tillmann (neu, 95), Brian Westerkamp (96), Julian Stahlhut (97)

Saisonvorbereitung steht – GEG testet zweimal auswärts, einmal zuhause

Inzwischen sind für die kommende Spielzeit drei Vorbereitungsspiele terminiert. Am Sonntag, 01.09. (17:30 Uhr) ist die GEG zum ersten Test beim U20-Team der Moskitos Essen (DNL) zu Gast. Ein weiterer Auswärts-Test erfolgt dann am Samstag, 21.09 (17:30 Uhr) beim Liga-Konkurrenten Grizzlys Bergkamen. Das letzte Vorbereitungsspiel findet dann am Samstag, 28.09. (19:30 Uhr) im Grefrather EisSport & EventPark gegen Landesliga-Pokalsieger Rheine IceCats statt, ehe für Sonntag, 06.10. (18:00 Uhr) das erste Hauptrundenspiel der Regionalliga NRW abermals bei den Grizzlys Bergkamen ansteht.