Reichlich Erfahrung fÃ¼r den ESVB kurz vor dem Auftakt

Buchloe. (chs) Kurz vor der Rückkehr aufs Eis in der Buchloer Sparkassenarena kann der heimische ESV Buchloe noch einmal die Verlängerung eines absolut erfahrenen Akteures vermelden.

Denn wenn die Freibeuter am 15. September zu Hause gegen der ERC Sonthofen (18 Uhr) zum Auftakt in die Vorbereitung wieder in die neue Eiszeit starten, dann wird hier auch Routinier Michal Petrak weiterhin mit an Bord sein. Der 41-jährige Tscheche hat nämlich seinen Vertrag beim Bayernligisten aus der Gennachstadt verlängert, was auch den sportlichen Leiter Florian Warkus sehr freut: „Wir sind sehr glücklich, dass Michal uns erhalten bleibt, denn er ist trotz seines Alters immer noch ein ganz wichtiger Leistungsträger.“

Michal Petrak ist ein Spieler, der sicherlich schon einiges in seiner langen Laufbahn erlebt hat. Mehrere Stationen bei ausländischen und höherklassigen Vereinen zeigen dies in seiner beachtlichen Vita eindrucksvoll. Doch nicht nur deswegen dürfte der Angreifer, der mit inzwischen 41 Jahren auch der älteste aktive Akteur auf dem Buchloer Eis ist, getrost als der mit Abstand erfahrenste Freibeuter im Team gelten. Trotzdem zählt der gebürtige Tscheche immer noch zu den uneingeschränkten Leistungsträgern und auch zu den absoluten Publikumslieblingen beim ESV. Dies belegen unter anderem auch seine 65 Scorerpunkte in der zurückliegenden Saison, womit er sich den dritten Rang gemeinsam mit Sturmpartner Alexander Krafczyk im mannschaftsinternen Ranking teilte. Aber auch der immense Erfahrungsschatz lässt Petrak zu einem ganz wertvollen Baustein im Team werden, da er diesen allen voran an die jungen Spieler weitergeben kann und soll.

Man kann den sympathischen Tschechen also getrost als „Alten Hasen“ bezeichnen – was aber keinesfalls despektierlich, sondern eher als Kompliment gedacht sein soll. Denn die Ruhe und Übersicht und die Fähigkeit das Spiel und den Gegner förmlich zu lesen zeichnen den in Buchloe inzwischen sesshaft gewordenen Publikumsliebling seit Jahren aus. Und dass sich Petrak und seine Familie, in der übrigens auch seine Tochter als begeisterte Eiskunstläuferin beim ESV schlittschuhläuferisch begabt ist, in der Gennachstadt sehr wohl fühlen zeigt die Tatsache, dass der Stürmer im kommenden Winter bereits in seine fünfte Spielzeit bei den Freibeutern geht. Und in dieser soll der „Jaromir Jager des Buchloer Eishockey“ – wie ihn manche Fans liebevoll in Anlehnung an seinen tschechischen Landsmann nennen – auch wieder in den entscheidenden Momenten mit seiner Routine und seinem Können für den Unterschied sorgen. Denn genau wie der langjährige NHL-Weltstar Jagr, der mit 52 Jahren bei seinem Heimatverein in Klando immer noch in der ersten tschechischen Liga aktiv Eishockey spielt, scheint ein Karriereende von Michal Petrak zum Glück für die Piraten ebenfalls noch nicht in Sicht zu sein. Aus dem gleichen Nachwuchs in Klando wie Jagr stammt im Übrigen auch Petrak, der sich auch im Buchloer Nachwuchs stark engagiert. „Michal unterstützt uns seit Jahren in der Ausbildung unserer Nachwuchsspieler und ist dort ein wertvoller Trainer, der sein Wissen natürlich bestens an die kleinen Freibeuter vermitteln kann und dies auch im nächsten Winter als U13 Trainer wieder machen wird“, freuen sich die Verantwortlichen.

Während sich die Freibeuter also sehr über die Verlängerung von Michal Petrak freuen, wird ein anders Quartett hingegen künftig nicht mehr für die Buchloer auflaufen. So verlässt Benjamin Katerbau den ESV nach einen Jahr wieder und auch Timo Kindl, Marco Schwarz und Philip Zabel werden sich neuen Vereinen anschließen. Die beiden letztgenannte haben dabei den Buchloern bereits seit dem Nachwuchs die Treue gehalten, weshalb sich die Verantwortlichen besonders für ihren Einsatz beim ESV bedanken und allen Vieren für die persönliche und sportliche Zukunft alles Gute wünschen. Mit Timo Kindl und Philip Zabel wird es in der kommenden Saison aber zumindest ein Wiedersehen geben, denn beide schließen sich dem Ligakonkurrenten Schongau an, während Marco Schwarz und Benjamin Katerbau mutmaßlich zu niederklassigeren Vereinen wechseln werden.