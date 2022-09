Regionalliga West mit neuem Play Off Modus

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach dem Rückzug der Dinslakener Kobras wird die Regionalliga West die Hauptrunde nur mit sieben Mannschaften bestreiten. Für die ursprünglich...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach dem Rückzug der Dinslakener Kobras wird die Regionalliga West die Hauptrunde nur mit sieben Mannschaften bestreiten.

Für die ursprünglich anschließend geplante Play Off Runde reichen die sieben verbliebenen Mannschaften nicht aus. Der Verband hat daher nach Absprache mit den Vereinen folgenden Modus vereinbart.

Nach der Hauptrunde schließt sich das Play Off Viertelfinale an. Dabei ist der Tabellenerste der Hauptrunde direkt für das Halbfinale qualifiziert. Die Vereine auf den Plätzen zwei bis sieben spielen im Modus „Best-of-Five“ die drei weiteren Teilnehmer für das PO-Halbfinale aus. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen:

Platz 2 – Platz 7 || Platz 3 – Platz 6 || Platz 4 – Platz 5

Die Sieger der drei Partien spielen im Play Off Halbfinale weiter. Dabei haben die beiden Mannschaften Heimrecht, die in der Hauptrunde die besseren Platzierungen erreicht haben. Die drei Verlierer der Pre Play Off Begegnungen spielen ab dem 02.03.2023 im NRW Pokal mit der Landesliga weiter.

Folgender Terminplan ist für die für die Play Offs vorgesehen

Runde Termine

Pre-Play-Off 17.02., 19.02., 24.02., 26.02. und 28.02. (Di.)

PO-Halbfinale 02.03., 04.03., 10.03., 12.03. und 14.03. (Di)

PO-Finale 17.03., 19.03., 24.03., 26.03. und 31.03.

Unter den gegebenen Umständen ist dieser Modus die sportlich interessanteste Variante, auch wenn der Tabellenerste zunächst 14 Tage Spielpause hat, ehe er in das Halbfinale einsteigt. Gleichzeitig ist es aber auch Ansporn, die Hauptrunde als Tabellenerster zu beenden und damit die Qualifikation für die nächste Runde sicher zu haben.