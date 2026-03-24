Regionalliga Ost: Ehrungen für die Akteure der Saison 2025/2026

Schönheide. (PM Wölfe) Initiiert von der Ligenleitung und dem Sächsischen Eissportverband haben auch in diesem Jahr alle Vereine der Regionalliga Ost zusammen mit 5 ausgewählten Journalisten die Akteure der Saison 2025/2026 gewählt.

Abstimmen durften jeweils die Kapitäne, die Trainer und ein Offizieller der Vereine, sowie fünf Journalisten (Eishockeynews, Eishockey Magazin, Icehockeypage, Norbert Stramm, Sebastian Martin). Um es vorweg zu nehmen und erfreulich dabei, dass in jeder Kategorie in den Top 3 mindestens ein Schönheider Wolf zu finden ist.

Zur Wahl standen dieses Mal:

⁃ Stürmer der Saison

⁃ Verteidiger der Saison

⁃ Torhüter der Saison

⁃ Trainer der Saison

Hier die Ergebnisse…

Stürmer der Saison 25/26

1. Tomás Rubes (Schönheider Wölfe) – 20,6%

2. Tobias Schwab (Luchse Lauterbach) – 11,1%

3. Lukas Lenk (Schönheider Wölfe) – 7,9%

Konstanz auf höchstem Niveau, das ist im Sport vielleicht die größte Qualität. Er gehört kontinuierlich zu den besten Scorern der Liga, ist immer da, wenn seine Mannschaft ihn braucht und sorgt Spiel für Spiel für Gefahr vor dem Tor. Besonders beeindruckend: Bereits zum vierten Mal in Folge ist er Topscorer seines Teams. Eine Leistung, die nicht nur für seine Klasse spricht, sondern auch für seinen Einsatz, seine Verlässlichkeit und seinen unbedingten Willen, immer wieder den Unterschied zu machen.

Verteidiger der Saison 25/26

1. Matthias Sauerwein (Chemnitz Crashers) – 29,5%

2. Yannek Seidel (Schönheider Wölfe) – 27,2%

3. Michael Kristic (Luchse Lauterbach) – 15,9%

Torhüter der Saison 25/26

1. Benjamin Dirksen (Luchse Lauterbach) – 26,9%

2. Eric Steffen (FASS Berlin) – 23,0%

3. Kevin Kopp (Schönheider Wölfe) – 15,3%

Trainer der Saison 25/26

1. René Haack (ESC Dresden) – 38,4%

2. Sven Schröder (Schönheider Wölfe) – 30,7%

3. Christopher Scholz (FASS Berlin) – 15,3%

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und Platzierten.