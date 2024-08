Regionalliga Ost 2024/2025 â€“ Spielplan steht

Schönheide. (PM Wölfe) Nachdem das Teilnehmerfeld für die neue Saison 2024/2025 in der Regionalliga Ost schon seit Ende Mai feststand, gab die Ligenleitung in...

Wie berichtet, wird es eine 1,5-fach-Runde plus drei Zusatzspiele innerhalb der beiden folgenden Gruppen geben:

Gruppe A: FASS Berlin, Luchse Lauterbach, Eisbären Juniors Berlin & ESC Dresden

Gruppe B: Schönheider Wölfe, Chemnitz Crashers, Tornados Niesky & ES Weißwasser

Somit warten auf jedes der acht Teams insgesamt 24 Hauptrundenspiele (12 Heim- und 12 Auswärtsspiele). Im März 2025 startet dann die Playoff-Phase. Die ersten vier Teams spielen in einem Halbfinale und Finale den Meister der Regionalliga Ost aus. Neu ist, dass diese beiden Runden im Best-of-5 Modus gespielt werden. Die Plätze 5 bis 8 spielen in zwei Platzierungsrunden die Plätze 5 und 7 in zwei Best-of-3 Runden aus. Für die Schönheider Wölfe beginnt die Hauptrunde mit einem Heimspiel am Samstag, den 05.10.25, 17:00 Uhr gegen Tornado Niesky.