Regensburg verlängert mit 25-jährigem ungarischen Nationalspieler

Regensburg. (PM Eisbären) Immer voller Einsatz, harter Schuss und eine der besten Bully-Quoten im Team: Nach seiner Ankunft beim Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg wurde Stürmer Donát Péter in der abgelaufenen DEL-2-Saison direkt ein wichtiger Faktor bei den Oberpfälzern.

Nun steht fest: Der 25-jährige Zwei-Wege-Angreifer hat seinen Vertrag in der Domstadt verlängert und geht somit in seine zweite Spielzeit mit der Mannschaft.

Der in Budapest geborene, deutsch-ungarische Center war im vergangenen Sommer nach zwei Jahren in Selb an die Donau gewechselt. In 60 Einsätzen für die EBR steuerte er anschließend 26 Torbeteiligungen bei (zwölf Treffer und 14 Vorlagen) – seine bisher punktbeste Saison im deutschen Unterhaus. Seine kämpferische und körperbetonte Spielweise, seine offensiven Fähigkeiten und seine defensiv gewissenhafte Arbeit brachten ihm in der Folge vor kurzem auch seine erste Nominierung für die ungarische A-Nationalmannschaft ein, für die er in der Vorbereitung auf die derzeit laufende Weltmeisterschaft in der Schweiz auflief.

Unter anderem im Nürnberger und Augsburger Nachwuchs ausgebildet, machte Péter schon früh in der DNL für die Fuggerstädter mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, die ihn mehrfach auch in den Kader der ungarischen Nachwuchsnationalteams spülte. Zur Saison 2020/2021 schloss sich Péter dann dem ECDC Memmingen in der Oberliga an, seine erste Station im Senioren-Eishockey. Nach drei Jahren als Leistugsträger bei den Allgäuern, mit denen er den Eisbären unter anderem 2022 im Oberliga-Finale knapp unterlag, folgte im Sommer 2023 der logische nächste nach Selb in die DEL 2.

Péter: „Ich fühle mich hier zuhause“

Auch dort etablierte sich Péter schnell. Zwei Spielzeiten später schloss er sich dann den Eisbären an, mit denen er gleich in seiner ersten Saison direkt bis ins Play-off-Halbfinale vorrückte. In der Oberpfalz fühlt sich der Mittelstürmer schon jetzt pudelwohl. Er sagt. „Ich freue mich riesig darüber, weiterhin das Regensburger Trikot tragen zu dürfen. Ich fühle mich hier seit dem ersten Tag zuhause. An der Stelle auch vielen Dank an die Mannschaft, die Trainer, die Betreuer, unser Ärzteteam, die gesamte Organisation und vor allem auch an euch Fans. Das Jahr mit euch war unfassbar – egal ob die Derbysiege gegen Landshut oder Weiden oder die Play-offs. Das bleibt alles unvergesslich. Ich hoffe, dass ich mich weiterhin entwickeln kann, sowohl sportlich als auch menschlich, und verletzungsfrei bleibe. Ich bedanke mich nochmals bei allen, die einen Teil dazu allem beigetragen haben, und bei Gott. Ich freue mich unheimlich auf die neue Saison!“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen und Patrick Demetz.

Sturm: Samuel Payeur, Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Donát Péter, Kevin Slezak, Corey Trivino (AL), Dmitrij Haberling (U), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause, und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).