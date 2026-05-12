Regensburg: Urgestein macht nach acht Jahren die Biege

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg und Jakob Weber werden künftig getrennte Wege gehen.

Trotz offener und intensiver Gespräche konnten sich der Eishockey-Zweitligist aus der Oberpfalz und der 30-jährige Offensivverteidiger nicht auf eine gemeinsame Zukunft verständigen. Damit verlässt das Eigengewächs und Urgestein den Klub nach zuletzt acht gemeinsamen Jahren in Folge.

Jakob Weber prägte die Eisbären über viele Jahre hinweg – sportlich, aber auch menschlich. Als Regensburger Spieler war er in dieser Zeit für viele Fans ein besonderes Gesicht der Eisbären. Im Nachwuchs des Stammvereins EV Regensburg ausgebildet, spielte sich Weber nicht nur in die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften, sondern früh auch ins Profiteam: Bereits 2013/2014 sammelte er erste Einsätze in der Oberliga. 2014 zog es den Linksschützen dann in die U20 des EC Salzburg, 2015 weiter zum damaligen Oberligist Essen und ein Jahr später zu deren Ligakonkurrenten Leipzig. Überall überzeugte der 1,90-Meter-Mann mit starken Werten. Nach zwei Jahren in Sachsen folgte dann zur Saison 2018/2019 die Rückkehr in seine Heimatstadt nach Regensburg. Seither zählte er für die Eisbären zum Stammpersonal: Mit ihm holte die Mannschaft nicht nur Hauptrundenmeisterschaften in der Südgruppe der Oberliga sowie 2022 den deutschen Drittliga-Titel und damit auch den DEL-2-Aufstieg. Auch in der Zweiten Liga stellten sich mit dem souveränen Klassenerhalt im ersten sowie der sensationellen Meisterschaft im zweiten Jahr schnell Erfolge ein. Nach dem wichtigen Ligaverbleib über die Play-downs in der Saison 2024/2025 folgte in der jüngst beendeten Spielzeit 2025/2026 der starke Einzug ins Play-off-Halbfinale.

Nach insgesamt neun Jahren in der Ersten Mannschaft wird Weber nun in der kommenden Saison nicht mehr den Eisbären auf der Brust tragen. Der Verteidiger richtet seine Worte direkt an den Eisbären-Anhang: „Ich möchte einfach allen ‘Danke‘ sagen, die mich und die Eisbären in den letzten acht, neun Jahren begleitet haben. Ich habe tolle Zeiten erleben und noch bessere Menschen kennenlernen dürfen – und das ist für mich das Allerbeste daran.“ Wie es sportlich weitergehe, wisse er indes noch nicht: „Mal schauen, was die Zukunft bringt…“

Eisbären-Geschäftsführer Peter Holmgren sagt: „Mit Jakob verbinden uns viele gemeinsame Jahre mit zahlreichen schönen Momenten, großen Erfolgen, aber auch einigen schwierigen Phasen, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich durfte selbst über viele Jahre mit ihm zusammenspielen und kenne deshalb seinen Weg und seinen Charakter sehr gut. Er hat immer alles für die Eisbären gegeben und sich über die Jahre sportlich wie persönlich weiterentwickelt. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken.“

Die Eisbären bedanken sich ausdrücklich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft, seinen Anteil an den großen Erfolgen sowie die gemeinsamen Jahre im Eisbären-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich und privat nur das Beste.

Jakob Webers Karriere

Source: Jakob Weber @ Elite Prospects