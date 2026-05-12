Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg Regensburg: Urgestein macht nach acht Jahren die Biege
Eisbären RegensburgTransfer-News

Regensburg: Urgestein macht nach acht Jahren die Biege

12. Mai 20262 Mins read179
Share
Jakob Weber - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg und Jakob Weber werden künftig getrennte Wege gehen.

Trotz offener und intensiver Gespräche konnten sich der Eishockey-Zweitligist aus der Oberpfalz und der 30-jährige Offensivverteidiger nicht auf eine gemeinsame Zukunft verständigen. Damit verlässt das Eigengewächs und Urgestein den Klub nach zuletzt acht gemeinsamen Jahren in Folge.

Jakob Weber prägte die Eisbären über viele Jahre hinweg – sportlich, aber auch menschlich. Als Regensburger Spieler war er in dieser Zeit für viele Fans ein besonderes Gesicht der Eisbären. Im Nachwuchs des Stammvereins EV Regensburg ausgebildet, spielte sich Weber nicht nur in die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften, sondern früh auch ins Profiteam: Bereits 2013/2014 sammelte er erste Einsätze in der Oberliga. 2014 zog es den Linksschützen dann in die U20 des EC Salzburg, 2015 weiter zum damaligen Oberligist Essen und ein Jahr später zu deren Ligakonkurrenten Leipzig. Überall überzeugte der 1,90-Meter-Mann mit starken Werten. Nach zwei Jahren in Sachsen folgte dann zur Saison 2018/2019 die Rückkehr in seine Heimatstadt nach Regensburg. Seither zählte er für die Eisbären zum Stammpersonal: Mit ihm holte die Mannschaft nicht nur Hauptrundenmeisterschaften in der Südgruppe der Oberliga sowie 2022 den deutschen Drittliga-Titel und damit auch den DEL-2-Aufstieg. Auch in der Zweiten Liga stellten sich mit dem souveränen Klassenerhalt im ersten sowie der sensationellen Meisterschaft im zweiten Jahr schnell Erfolge ein. Nach dem wichtigen Ligaverbleib über die Play-downs in der Saison 2024/2025 folgte in der jüngst beendeten Spielzeit 2025/2026 der starke Einzug ins Play-off-Halbfinale.

Nach insgesamt neun Jahren in der Ersten Mannschaft wird Weber nun in der kommenden Saison nicht mehr den Eisbären auf der Brust tragen. Der Verteidiger richtet seine Worte direkt an den Eisbären-Anhang: „Ich möchte einfach allen ‘Danke‘ sagen, die mich und die Eisbären in den letzten acht, neun Jahren begleitet haben. Ich habe tolle Zeiten erleben und noch bessere Menschen kennenlernen dürfen – und das ist für mich das Allerbeste daran.“ Wie es sportlich weitergehe, wisse er indes noch nicht: „Mal schauen, was die Zukunft bringt…“

Eisbären-Geschäftsführer Peter Holmgren sagt: „Mit Jakob verbinden uns viele gemeinsame Jahre mit zahlreichen schönen Momenten, großen Erfolgen, aber auch einigen schwierigen Phasen, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich durfte selbst über viele Jahre mit ihm zusammenspielen und kenne deshalb seinen Weg und seinen Charakter sehr gut. Er hat immer alles für die Eisbären gegeben und sich über die Jahre sportlich wie persönlich weiterentwickelt. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken.“

Die Eisbären bedanken sich ausdrücklich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft, seinen Anteil an den großen Erfolgen sowie die gemeinsamen Jahre im Eisbären-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich und privat nur das Beste.

Jakob Webers Karriere

Source: Jakob Weber @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
188
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Raphael Diaz ein weiteres Jahr beim EVZ!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EV ZugTransfer-News

Raphael Diaz ein weiteres Jahr beim EVZ!

Zug. (PM EVZ) Der EVZ freut sich, die Vertrags-Verlängerung mit EVZ Identifikationsfigur...

By12. Mai 2026
Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe verpflichten Aidan Brown

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben ihre dritte Kontingentstelle besetzt: Mit...

By12. Mai 2026
EV FüssenTransfer-News

Felix Linden bleibt beim EV Füssen

Füssen. (PM EVF) Erfahrung fand man in den letzten Jahren im Kader...

By12. Mai 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Der nächste Kaufbeurer mit viel Potenzial kehrt zum ESVK zurück

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem gebürtigen Kaufbeurer Simon Stowasser kann der ESV...

By12. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten