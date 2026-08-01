Regensburg: Topstürmer bleibt ein Eisbär

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg können die nächste wichtige Personalentscheidung vermelden.

Topstürmer Jeremy Bracco wird auch in der Saison 2026/2027 das Trikot der Oberpfälzer tragen. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner geht damit in seine zweite Spielzeit in der Domstadt.

Bracco wechselte während der vergangenen Saison im November nach Regensburg und entwickelte sich auf Anhieb zu einem wichtigen Bestandteil des Teams. In 37 Hauptrundenspielen erzielte der Rechtsschütze 14 Tore und bereitete weitere 24 Treffer vor. Mit 38 Scorerpunkten in 37 Hauptrundenspielen gehörte er zu den produktivsten Spielern der Eisbären. In den Playoffs ließ er zwei Tore und sieben Assists in zehn Partien folgen und hatte damit maßgeblichen Anteil am Halbfinaleinzug der Regensburger.

Mit der Vertragsverlängerung sichern sich die Eisbären auch für die kommende Spielzeit die Dienste eines Spielers, der mit seiner Übersicht, Kreativität und Spielintelligenz zu den herausragenden Akteuren der Liga zählt. Gleichzeitig hat sich Bracco in kurzer Zeit hervorragend in Regensburg eingelebt und sich sowohl auf als auch neben dem Eis zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

Bekannt gegeben wurde die Vertragsverlängerung auf besondere Weise: Direkt nach seiner Landung am Flughafen München richtete sich Jeremy Bracco per Videobotschaft an die Fans der Eisbären Regensburg und verkündete persönlich seine Rückkehr in die Domstadt.

Mit der Verlängerung von Jeremy Bracco setzen die Eisbären Regensburg ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort und können einen weiteren Schlüsselspieler an den Standort binden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jeremy Bracco @ Elite Prospects

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