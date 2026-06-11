Regensburg testet sieben Mal: In zwei Heim- und fünf Auswärtsspielen geht es gegen Gegner aus fünf Ligen

Regensburg. (PM Eisbären) Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg hat sein Vorbereitungsprogramm fixiert: Sieben Begegnungen sind für die Domstädter angesetzt, dabei treffen sie auf sieben unterschiedliche Gegner aus fünf verschiedenen, starken Spielklassen.

Fünf Spiele bestreiten sie in der Fremde, zwei Partien finden in der heimischen Donau-Arena statt. Mit den Augsburger Panthern empfangen die EBR dabei heuer sogar einen renommierten Klub aus der deutschen Beletage – und auch die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart findet gegen den österreichischen Topklub Linz in der heimischen Donau-Arena statt.

Erneut nehmen die Oberpfälzer zum Auftakt in die neue Saison 2026/2027 „Niemeier-Cup“ in Deggendorf teil (Samstag und Sonntag, 22. und 23. August), wo sie erst im Halbfinale (Samstag, 20 Uhr) auf Gastgeber Deggendorfer SC, dem Oberliga-Play-off-Finalisten der abgelaufenen Spielzeit, treffen und anschließend tags darauf im Spiel um Platz drei (Sonntag, 14:30 Uhr) oder dem Finale (Sonntag, 18:30 Uhr) auf DEL-2-Konkurrent Blue Devils Weiden oder Budapest Jégkorong Akadémia HC aus der „Erste Liga“, der höchsten Spielklasse Ungarns und Rumäniens, stoßen.

Nach dem fordernden Auftakt in Niederbayern folgt die Heimpremiere – und mit ihr direkt eines der Highlights der Vorbereitung: Am Sonntag, 30. August, kreuzen die Eisbären ab 15 Uhr in der Donau-Arena die Schläger mit den Augsburger Panthern aus der deutschen Beletage, der DEL. Im Anschluss an den attraktiven Test gegen den bayerischen Erstligisten steigt in der Fanzone vor dem Stadion dann auch die offizielle Mannschaftspräsentation für die neue Saison.

Nach einem Jahr Pause geht es dann am Dienstag, 1. September, ab 17 Uhr auswärts wieder gegen einen altbekannten Vorbereitungsgegner: Dann treten die Schützlinge von Trainer und Sportlichem Leiter Peter Flache beim tschechischen Zweitligisten HC Baník Sokolov an, mit dem sich die Eisbären in den vergangenen Jahren bereits häufiger maßen.

Anschließend führt der Weg der Oberpfälzer nach Österreich zum dortigen Erstligisten HC Innsbruck. Am Freitag, 4. September, treten die EBR auswärts in der Tiroler Landeshauptstadt gegen den Klub aus der starken internationalen ICEHL („International Central European Hockey League“ mit Teams aus Österreich, Ungarn, Italien und der Slowenien) an.

Zum Abschluss in Passau und zuhause gegen Linz

Weiter geht es dann unter der Woche mit dem Gastspiel bei Süd-Oberligist Passau Black Hawks am Dienstag, 8. September ab 19:30 Uhr.

Die Generalprobe für die neue DEL-2-Saison steigt dann am darauffolgenden Samstag, 12. September, ab 15 Uhr in der Donau-Arena mit der Neuauflage eines Duells von vor zwei Jahren: Bereits damals empfingen die Eisbären den österreichischen Spitzenklub Black Wings Linz in der Vorbereitung und zwangen das Play-off-Team aus der ICEHL damals sogar überraschend in die Knie.

Das Vorbereitungsprogramm der Eisbären Regensburg

Samstag & Sonntag, 22. und 23. August: Niemeier-Cup in Deggendorf:

Deggendorfer SC, Eisbären Regensburg, Blue Devils Weiden, Budapest Jégkorong Akadémia HC

Samstag, 22. August, 20 Uhr: Deggendorfer SC x Eisbären

Sonntag, 23. August, 14:30 Uhr: Spiel um Platz drei – oder

Sonntag, 23. August, 18:30 Uhr: Finale (jeweils Eisbären x

Blue Devils Weiden oder Budapest Jégkorong Akadémia HC – in Deggendorf)

Sonntag, 30. August, 15 Uhr: Eisbären x Augsburger Panther

 Anschließend Mannschaftspräsentation in der Fanzone

Dienstag, 1. September, 17 Uhr: HC Baník Sokolov x Eisbären

Freitag, 4. September, 18:30 Uhr: HC Innsbruck x Eisbären

Dienstag, 8. September, 19:30 Uhr: Passau Black Hawks x Eisbären

Samstag, 12. September, 15 Uhr: Eisbären x Black Wings Linz

112 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro