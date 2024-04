Regensburg schaftt die Sensation und ist neuer DEL2 Champion! Kassel verpasst den Aufstieg und Augsburg bleibt erneut in der ersten Liga

Kassel. (PM Huskies/EM) Zum Siegen verdammt waren die Huskies heute in Spiel 6 in Regensburg. Den besseren Start erwischten aber die Eisbären mit einem...

Den besseren Start erwischten aber die Eisbären mit einem frühen Führungstreffer, welcher jedoch von Detsch kurze Zeit später beantwortet wurde. Zu Beginn des Mittelabschnitts zogen die Gastgeber auf 3:1 davon. Trotz des Unterzahltreffers von Brune, konnten die Schlittenhunde die Partie am Ende nicht mehr drehen und müssen sich so Regensburg in der Finalserie geschlagen geben.

Nicht lange war gespielt, da schien bereits alles gegen die Huskies zu laufen. Maxwell konnte zwei Schüsse noch abwehren, war dann aber gegen den Abschluss von Schwamberger unter die Latte machtlos, wodurch es bereits früh 1:0 für die Eisbären stand (3.). Doch die Schlittenhunde hatten eine Antwort parat: Weiß konnte seinen Alleingang zwar nicht verwerten, Detsch stand aber goldrichtig und konnte die Scheibe aus kurzer Distanz über die Linie zum 1:1-Ausgleich schieben (8.). Beflügelt von ihrem Treffer übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle über die Partie. In der zwölften Minute konnte McCollum gegen Preto den Puck erst im Nachfassen sichern, in der 15. Spielminute sah der Goalie den Puck nicht an seinem Schoner liegen, hatte aber Glück, dass kein Husky die Situation ausnutzen konnte. In der letzten Minute war schließlich nochmal Maxwell gefordert, welcher einen Distanzschuss von Weber aber mit seinem Schoner abwehren und so den Pausenstand sichern konnte.

Auch im Mittelabschnitt erwischten die Huskies einen schlechten Start. In eigener Überzahl konnte Schmid einen Schuss von der blauen Linie entscheidend zur erneuten Führung für die Gastgeber abfälschen (23.). Noch in derselben Minute gelang es zudem Ontl per Abstauber auf 3:1 zu stellen. Erst jetzt fanden die Schlittenhunde wieder besser in die Partie. Allerdings blieb eine Doppelchance von Olsen (26.), sowie ein Powerplay ohne Erfolg. Stattdessen fiel der Anschlusstreffer in eigener Unterzahl durch Brune, welcher die Scheibe, nach Vorarbeit von Weiß, im kurzen Eck versenkte (28.). Auf der Gegenseite verpasste darauf Schembri die direkte Antwort (28.). Da Booth mit einem schnellen Gegenangriff über den rechten Flügel (35.) und die Eisbären mit einem weiteren Powerplay zum Drittelende nicht erfolgreich waren, ging es für die Gäste mit einem knappen Rückstand in die Kabine.

Im Schlussabschnitt warfen die Huskies erneut alles nach vorne, bissen sich an der Regensburger Defensive aber minutenlang die Zähne aus. Die besten Chancen hatten hingegen sogar die Eisbären durch einen Schlagschuss von Yogan (44.) und einen Alleingang von Booth (49.), die Maxwell aber beide zu entschärfen wusste. Als die Zeit auf der Uhr immer weniger wurde, fuhr Maxwell zu Gunsten eines weiteren Angreifers vom Eis. Es dauerte jedoch nicht lange, ehe Trivino ins leere Tor traf und der Saison der Huskies so ein Ende setzte.

Nach dem Spiel kannte der Jubel bei den Eisbären fast keine Grenzen. Den Huskies blieb letztendlich zwar ein respektabler Vizemeistertitel, der sich aber extrem bitter anfühlt. Das ganz große Ziel Aufstieg wurde trotz massiver Investitionen in den Kader verpasst. Gleichzeitig bleiben durch den Regensburger Titelgewinn die Augsburger Panther in der DEL, da Regensburg nicht aufstiegsberechtigt ist.

Zum MVP der DEL2 Playoffs wurde Regensburgs Goalie Tom McCollum gewählt.

Tore:

1:0 Schwamberger (Schembri, Ontl – 3. Min.)

1:1 Detsch (Weiß – 8. Min.)

2:1 Schmid (PP – Yogan, Weber – 23. Min.)

3:1 Ontl (Schwamberger, Schembri – 23. Min.)

3:2 Brune (SH – Weiß – 28. Min.)

4:2 Trivino (ENG – Girduckis, Yogan – 59. Min.)