Regensburg: Constantin Ontl bleibt ein EisbÃ¤r â€“ StÃ¼rmer verlÃ¤ngert bis 2025!

Regensburg. (PM Eisbären) 158 Spiele – 59 Tore und 88 Vorlagen für 147 Punkte: Die Statistik von Angreifer Constantin Ontl im Trikot der Eisbären...

Regensburg. (PM Eisbären) 158 Spiele – 59 Tore und 88 Vorlagen für 147 Punkte: Die Statistik von Angreifer Constantin Ontl im Trikot der Eisbären Regensburg liest sich überragend!

Und vor allem in der laufenden Spielzeit präsentiert sich der 23-jährige Angreifer beim Eishockey-Drittligisten seit Wochen in Top-Form. Umso größer dürfte die Freude im Lager des Oberligisten darüber sein, dass es den Oberpfälzern nun gelungen ist, den Vertrag des schnellen Flügelstürmers bis Sommer 2025 zu verlängern.

Ontl, geboren in Bad Tölz, läuft in seiner vierten Saison für die Domstädter auf, nachdem er 2018 von den Bayreuth Tigers aus der DEL2 nach Regensburg gewechselt war. In der laufenden Oberliga-Spielzeit legt er im Schnitt weit mehr als einen Punkt pro Partie auf: In 22 Begegnungen steuerte er bislang 14 Treffer und 20 Vorlagen zur starken Eisbären-Offensive bei und blieb dabei immer diszipliniert (lediglich zwei Strafminuten). Kein Wunder, dass sich der Co-Trainer und Sportliche Leiter der Domstädter, Stefan Schnabl, über den Coup freut: „Mit Constantin Ontl bleibt ein Spieler die nächsten drei Jahre in Regensburg, der sich zu 100 Prozent mit der gesamten Organisation der Eisbären identifiziert! Sein Auftreten auf und neben dem Eis ist immer absolut professionell und er gibt alles für den Erfolg der Mannschaft.“

Auch Cheftrainer Max Kaltenhauser ist voll des Lobes: „Consti hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Er ist als Spieler angenehm zu coachen, weil er immer genau zuhört und die Sachen gut umsetzt. Er hat sich taktisch stark verbessert. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat!“

Ontl selbst wendet sich mit einer Botschaft direkt an die Regensburger Fans:

„Servus Eisbären-Fans,

ich freue mich, weitere drei Jahre das Regensburger Trikot tragen zu dürfen. Als die Verantwortlichen auf mich zukamen, fiel mir die Entscheidung leicht, da ich mich hier in Regensburg einfach wohl fühle und es sowohl auf als auch neben dem Eis einfach passt. Natürlich waren die vergangenen beiden Jahre jetzt nicht die leichtesten, denn ihr fehlt uns im Stadion richtig. Aber ich hoffe, dass wir in naher Zukunft wieder zusammen jubeln können – wir haben ja jetzt nochmal drei Jahre Zeit, um alles nachzuholen 😉…

Vielen Dank für eure bisherige super Unterstützung und auf eine tolle Zeit!

Bleibt’s gesund,

Euer Consti“