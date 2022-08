Regan Nagy verlÃ¤ngert seinen Vertrag

Braunlage. (PM Falken) Auch in der kommenden Saison können die Harzer Falken auf den kanadischen Torjäger Regan Nagy bauen. Der 25- jährige Stürmer hat...

Braunlage. (PM Falken) Auch in der kommenden Saison können die Harzer Falken auf den kanadischen Torjäger Regan Nagy bauen.

Der 25- jährige Stürmer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Für Regan Nagy war die letzte Saison bei den Harzer Falken seine erste Station außerhalb von Nordamerika. Das Eishockeyspielen erlernte der in Ogema, Saskatchewan geborene Nagy bei den Weyburn Wings und den Moose Jaw Generals. Danach lief er viele weitere Jahre in der WHL bei den Victoria Royals auf und konnte mit guten Statistiken auf sich aufmerksam machen. Nach einem Jahr an der Universität von Calgary und einem Jahr in der ECHL wollte er zur Saison 2020 / 2021 an den Wurmberg wechseln. Da die Saison coronabedingt leider ausfiel, folgte der Schritt nach Braunlage erst ein Jahr später. In der letzten Saison konnte Regan Nagy in 24 Spielen für die Harzer Falken beeindruckende 33 Tore selbst erzielen und 45 weitere Tore vorbereiten. Damit war er hinter seinem Landsmann Eric Krienke zweitbester Scorer der Braunlager in der letzten Saison.