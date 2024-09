Red Wings verlÃ¤ngern Vertrag mit Moritz Seider um sieben Jahre

Detroit. (PM Red Wings) Die Detroit Red Wings haben heute Verteidiger Moritz Seider für einen Siebenjahresvertrag mit einem durchschnittlichen Jahreswert von 8,55 Millionen US-Dollar...

Detroit. (PM Red Wings) Die Detroit Red Wings haben heute Verteidiger Moritz Seider für einen Siebenjahresvertrag mit einem durchschnittlichen Jahreswert von 8,55 Millionen US-Dollar erneut verpflichtet.

Der 23-jährige Seider lief in der Saison 2023-24 in allen 82 Spielen für die Red Wings auf und zählte mit neun Toren (3.), 33 Assists (2.), 42 Punkten (2.), 51 Strafminuten (2.), drei Powerplay-Toren (1.), 17 Powerplay-Punkten (2.), 135 Schüssen (2.), 211 Treffern (1.), 212 Blocks (1.) und einer durchschnittlichen Eiszeit von 22:22 (1.) zu den besten Verteidigern des Teams.

Der 1,90 m große und 93 kg schwere Verteidiger wurde in Zell an der Mosel geboren und verbrachte seine Jugendzeit in Erfurt und bei den Jungadlern Mannheim.

In seiner dritten NHL-Saison setzte er mehrere persönliche Meilensteine: Am 26. Oktober gegen Winnipeg erzielte er mit einem Assist seinen 100. Karrierepunkt, am 29. Dezember gegen Nashville lief er in seinem 200. Karrierespiel auf und am 27. Januar gegen Vegas gelang ihm sein 100. Karriere-Assist. Seider erreichte erneut seine Gesamtpunktzahl aus der Saison 2022-23, als er in 82 Spielen 42 Punkte (5-37-42) und 40 Strafminuten erzielte.

Vor seinem Debüt für die Red Wings wurde Seider in der Saison 2020–21 an Rögle BK aus der schwedischen Eishockeyliga ausgeliehen und wurde dort zum Verteidiger des Jahres gekürt, nachdem er in 41 Spielen der regulären Saison 28 Punkte (7-21-28), eine Plus-14-Wertung und 16 Strafminuten sowie fünf Punkte (1-4-5) in 13 Playoff-Spielen erzielt hatte. Seider spielte die gesamte Saison 2019–20 für die Grand Rapids Griffins in der American Hockey League und sammelte in 49 Spielen 22 Punkte (2-20-22) und 28 Strafminuten. Sein Profidebüt gab er im Alter von 16 Jahren bei den Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wo er von 2017–19 in 33 Spielen sechs Punkte (2-4-6) und acht Strafminuten erzielte. Seider wurde 2018–19 zum Rookie des Jahres in Deutschlands höchster Profiliga ernannt und verhalf den Adler Mannheim zum Gewinn der DEL-Meisterschaft.

Der aus Zell in Deutschland stammende Seider vertrat sein Land von 2019 bis 2023 bei vier aufeinanderfolgenden IIHF-Weltmeisterschaften und gewann bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2023 eine Silbermedaille, nachdem er in 10 Spielen fünf Punkte (1-4-5), eine Plus-Sechs-Wertung und 31 Strafminuten erzielt hatte. Darüber hinaus wurde Seider bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2021 zum besten Verteidiger gekürt, nachdem er in 10 Spielen fünf Assists verbucht hatte. Seider war Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei der IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft 2020 und verzeichnete in sieben Einsätzen sechs Assists. Er wurde beim Division-1-A-Turnier der IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft 2019 zum besten Verteidiger gekürt, führte die Mannschaft als Kapitän zu einer Goldmedaille und erzielte in fünf Spielen sieben Punkte (1-6-7). Seider gewann in der Saison 2017–18 außerdem zwei Medaillen bei internationalen Wettbewerben: Bronze bei der Division 1 A der IIHF-Juniorenweltmeisterschaft 2018, außerdem wurde er als bester Verteidiger ausgezeichnet und gewann eine Silbermedaille bei der Division 1 A der IIHF-U18-Weltmeisterschaft 2018.

Moritz Seider, Abwehr

Geboren am 6. April 2001 – Zell, Deutschland

Größe 6,03 — Gewicht 205 — Schießen R

Ausgewählt von den Detroit Red Wings in Runde 1, Nummer 6 im NHL Entry Draft 2019

Moritz Seiders Karriere in Zahlen