Red Bulls wollen gegen Pustertal weiÃŸe Heimspielweste behalten

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzt den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League morgen, Mittwoch, mit dem Heimspiel gegen den HC Pustertal Wölfe fort (19:15 Uhr, Livestream, Student Hockey Night).

Für den amtierenden Meister ist es das dritte Heimspiel nacheinander und die Salzburger streben auch den dritten Sieg in Folge an. Studenten, Schüler und Lehrlinge haben in der „Student Hockey Night“ 50% Rabatt auf Stehplatztickets.

Die Ausgangslage

Mit Niederlagen gegen Bozen, Székesfehérvár und Ljubljana sowie einem Sieg gegen Innsbruck ist der HC Pustertal Wölfe in die neue Saison gestartet. Zuvor ist in Bruneck allerdings fast kein Stein auf dem anderen geblieben. 13 Spieler haben den Club verlassen, gleich 16 neue sind gekommen. Angeführt von einem neuen Trainer, Jason Jasper, der den Finnen Tomek Valtonen ersetzt.

Für Jason Jaspers ist es nach vier Jahren in der dänischen Top-Liga bei Esbjerg Energy die zweite Station als Trainer. In der letzten Spielzeit erreichte er mit der Mannschaft das Finale, in dem sich Esbjerg gegen den späteren dänischen Meister SønderjyskE Vojens – die Red Bulls gewannen vor drei Wochen gegen Vojens in der CHL mit 6:2 – geschlagen geben musste. Davor spielte der jetzt 43-Jährige u.a. viele Jahre in der DEL als Center und wurde mit Mannheim auch einmal deutscher Meister.

Bester Stürmer der Südtiroler nach vier Spielen ist Mikael Frycklund, der seine zweite Saison in Bruneck spielt, mit 2 Toren und 3 Assists. Pustertal hält auf dem 10. Tabellenplatz bei einem Torverhältnis von 9:13. Die Red Bulls auf dem 5. Platz haben in 3 Spielen (2 Siege und eine OT-Niederlage) 10 Mal getroffen und 8 Gegentore kassiert. Vor dem ersten Saison-Duell haben die Red Bulls noch die schmerzvolle 1:7-Heimniederlage vom Dezember letzten Jahres im Kopf, wollen aber auf jeden Fall drei Punkte anschreiben. Helfen sollen dabei auch die Rückkehrer Lucas Thaler und Phillip Sinn, damit fehlen den Red Bulls im Moment nur der Langzeitverletzte Florian Baltram und Chay Genoway, der aber auch bald wieder angreifen wird.

Head to Head Saison 2023/24 | 2:2

03.10.23 | EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

25.10.23 | HC Pustertal Wölfe – EC Red Bull Salzburg 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

22.12.23 | EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

23.02.24 | HC Pustertal Wölfe – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Statement Philipp Wimmer „Wir sind glücklich über die letzten zwei Siege, aber noch nicht dort, wo wir hinwollen. D.h. den eigenen Spielstil besser umsetzen, sich mehr an das System halten. Wir wissen, was wir tun müssen, um Spiele gewinnen zu können. Und daher schauen wir weniger auf den Kader von Pustertal, sondern mehr auf uns. Gegen Pustertal wollen wir drei Punkte machen.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe

Mi, 02.10.2024 | Eisarena Salzburg, 19:15 Uhr

Livestream | Student Hockey Night