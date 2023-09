Red Bulls wollen gegen Ingolstadt ersten Erfolg in der KÃ¶nigsklasse

Artikel anhören Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet morgen, Donnerstag, in der Regular Season der Champions Hockey League das erste...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet morgen, Donnerstag, in der Regular Season der Champions Hockey League das erste Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt (20:20 Uhr, ORF TVthek/ ORF Sport+).

Nach zwei anfänglichen Auswärtsniederlagen sind die Red Bulls zuhause heiß auf den ersten Sieg in der Königsklasse.

Endlich Heimspiel! Nach den Auftaktniederlagen in Skelleftea (0:4) und Mannheim (2:3) freuen sich die Red Bulls auf die ersten Heimspiele in der CHL – für die Red Bulls ist es überhaupt das erste Heimspiel der noch jungen Saison – und wollen endlich auch anschreiben. Speziell im zweiten Spiel gegen Mannheim am vergangenen Sonntag zeigten die Salzburger phasenweise ein Spiel auf Augenhöhe mit den Deutschen, waren aber in einigen Bereichen noch zu fehleranfällig, was Mannheim gnadenlos ausgenutzt hat. Mit zwei Toren in der Schlussphase zeigten die Red Bulls dann auch ihre Qualitäten vor dem Tor, konnten aber nicht mehr ausgleichen.

ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt ist mit zwei Siegen in die CHL gestartet und wird mit breiter Brust nach Salzburg kommen. Die Bayern setzten sich bei Frankreichs Meister Rouen Dragons mit 5:3 durch und besiegten zuhause mit Färjestad BK auch eines der konstant starken schwedischen Teams (Meister 2022) mit 3:2. Damit sind die Ingolstädter, die in der letzten DEL-Saison erst im Finale gegen Red Bull München unterlagen, im Moment das viertbeste Team der CHL.

Der 52-jährige Kanadier Mark French hat die Mannschaft in der letzten Saison als Head Coach übernommen und gleich zum größten Erfolg der letzten acht Jahre (2014 Meister, 2015 Finale) geführt. Gefährlichster Ingolstädter ist im Moment der Deutsch-Pole Wojciech Stachowiak, der drei der acht CHL-Tore erzielt hat.

Stürmer Thomas Raffl „Wir erwarten uns ein gutes Eishockeyspiel. Mit Ingolstadt kommt eine sehr starke Mannschaft, aber wir wollen den Fokus wieder auf unser Spiel richten, wollen die Sachen, die wir uns vornehmen, auch aufs Eis bringen. Wir haben bis jetzt zwei Spiele gehabt, sind zweimal mit null Punkten vom Eis gegangen und das wollen wir morgen ändern. Und wir freuen uns, endlich wieder vor den eigenen Fans spielen zu können.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt

Do, 07.09.2023; Eisarena Salzburg, 20:20 Uhr

ORF TVthek, ORF Sport+

Champions Hockey League | Regular Season 2023/24

Fr, 01.09.23 | Skellefteå AIK – EC Red Bull Salzburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

So, 03.09.23 | Adler Mannheim – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Do, 07.09.23 | EC Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt | 20:20 Uhr

Sa, 09.09.23 | EC Red Bull Salzburg – Stavanger Oilers | 20:20 Uhr

Di, 10.10.23 | Belfast Giants – EC Red Bull Salzburg | 20:00 Uhr

Di, 17.10.23 | EC Red Bull Salzburg – Lahti Pelicans | 20:20 Uhr

Achtung | Neue Parkplatz-Situation bei der Eisarena Salzburg

Bitte beachten Sie, dass es ab dieser Saison bei der Eisarena Salzburg prinzipiell keine Presse-Parkplätze mehr gibt. Für Anreisen mit dem PKW empfehlen wir das Parkhaus Barmherzige Brüder (Kajetanerplatz 1, 5020 Salzburg / 10 Minuten Fußweg zur Eisarena). Bitte bringen Sie das Parkticket zur Akkreditierung zum Ticket Info Point (Kasse 2) mit, Sie erhalten dafür ein gratis Ausfahrtsticket.

