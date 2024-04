Red Bulls wollen Finalserie mit Heimvorteil ausgleichen

Salzburg. (PM Red Bulls) In der win2day ICE Hockey League steigt morgen, Freitag, in der Eisarena Salzburg das vierte Playoff-Finalspiel zwischen dem EC Red...

Salzburg. (PM Red Bulls) In der win2day ICE Hockey League steigt morgen, Freitag, in der Eisarena Salzburg das vierte Playoff-Finalspiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem EC-KAC (19:30 Uhr, Puls 24).

Die Red Bulls haben vor zwei Tagen das dritte Finalduell in Klagenfurt verloren und liegen in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 zurück. Vor eigenem Publikum drängen die Red Bulls in der ausverkauften Eisarena Salzburg nun im vierten Aufeinandertreffen auf den Serienausgleich.

Ausgangslage

Es fing richtig gut an zuletzt in Klagenfurt. Die Red Bulls führten nach dem ersten Drittel bereits mit 2:0 und waren auf einem guten Weg. Der zweite Abschnitt brachte allerdings die Wende, der KAC drehte das Spiel mit drei Toren, darunter zwei in Überzahl, zu seinen Gunsten und brachte den Sieg am Ende mit einem Empty-Net-Treffer auch knapp durch. Die Klagenfurter übernahmen damit mit zwei aufeinander folgenden Siegen die 2:1-Serienführung, nachdem zu Beginn noch die Red Bulls in Klagenfurt den ersten Sieg eroberten.

Nun heißt es zurückschlagen und die Serie ausgleichen. Die Red Bulls haben nicht erst im letzten Halbfinale gegen Bozen gezeigt, dass sie mental und physisch in der Lage sind, auch gegen Topteams, die gerade das Momentum haben, stark zurückzukommen. Selbst im letzten Spiel wäre das noch möglich gewesen, beim Schussverhältnis von 16:7 im Schlussdrittel hat nur ein kleines bisschen Glück gefehlt. Entscheidend wird sein, die Strafen weiter – oder überhaupt – zu reduzieren und noch mehr den Fokus auf das eigene Spiel zu richten. Helfen soll dabei auch der ‚siebente Mann‘, die Eisarena ist bereits ausverkauft.

Top-Scorer

Kapitän Thomas Raffl geht den Red Bulls auch statistisch weiter voran. Der 37-jährige Stürmer hält in den Playoffs jetzt bei 8 Toren und 7 Assists und ist damit nicht nur Salzburgs bester Playoff-Akteur – im Grunddurchgang war er mit 36 Punkten hinter Peter Schneider zweitbester Salzburger –, sondern mittlerweile auch der beste Playoff-Scorer aller Zeiten bei den Red Bulls. Auch im letzten Spiel in Klagenfurt traf der gebürtige Villacher zum 1:0.

Beim KAC ist Lukas Haudum der Mann der Stunde. Der 26-jährige Stürmer hält in den Playoffs bei 6 Toren und 10 Assists und hat in den bisherigen Finalspielen dreimal getroffen. Im Grunddurchgang war er ‚nur‘ achtbester Klagenfurter, allerdings mit gleich vielen Punkten wie Thomas Raffl.

Statement Ryan Murphy „Das Training war gut heute, mit viel Energie, wir können das Spiel kaum erwarten. In den Playoffs schaust du nicht lange zurück. Wir nehmen ein paar kleine Anpassungen vor, aber wir müssen nichts speziell neu machen. Wir haben das ganze Jahr über gezeigt, dass wir solche Spiele als Mannschaft bestehen können. Es ist schon wie eine emotionale Achterbahnfahrt, aber wir wollen jetzt wieder nach oben. Und wir freuen uns riesig auf unsere Fans, die Stimmung zuhause gibt uns immer das Momentum.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Finale | 4. Spiel

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

Fr, 12.04.2024 | Eisarena Salzburg, 19:30 Uhr

Puls 24

Playoff-Finale | EC-KAC – Red Bulls | 2:1

1 | Fr, 05.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0, 0:0, 0:0) OT

2 | So, 07.04.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

3 | Di, 09.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

4 | Fr, 12.04.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 19:30 Uhr

5 | So, 14.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 17:30 Uhr

6* | Di, 16.04.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 19:30 Uhr

7* | Fr, 19.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 19:30 Uhr

* Falls nötig | Alle Spiele live auf Puls 24