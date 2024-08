Red Bulls: Warrior Cup als Generalprobe fÃ¼r Champions Hockey League

Salzburg. (PM Red Bulls) Am kommenden Wochenende bestreitet der EC Red Bull Salzburg im bayrischen Kaufbeuren den Warrior Cup mit zwei Spielen, bevor es...

Salzburg. (PM Red Bulls) Am kommenden Wochenende bestreitet der EC Red Bull Salzburg im bayrischen Kaufbeuren den Warrior Cup mit zwei Spielen, bevor es nächste Woche in die ersten zwei Heimspiele der Champions Hockey League geht.

CHL-Heimspiele der Red Bulls

6 Sep vs. Skellefteå AIK | 8 Sep vs. SønderjyskE Vojens | Tickets

Mit je einem Spiel am Samstag – gegen das schottische Team Glasgow Clan – und Sonntag – Jokerit Helsinki oder ESV Kaufbeuren – bestreiten die Red Bulls die letzten beiden Testspiele vor dem CHL-Heimauftakt am kommenden Freitag gegen Schwedens Meister Skellefteå AIK. Auch wenn den Red Bulls aufgrund der gerade laufenden Olympia-Qualifikation sieben Österreicher fehlen, wollen sie die Chance nutzen, sich weiter abzustimmen und auf die kommenden internationalen Aufgaben vorzubereiten.

Seit Montag trainieren dafür sieben Spieler der Red Bull Hockey Juniors mit dem Profi-Team und werden es auch am Wochenende verstärken. Maximilian Wurzer hat bereits die Erfahrung von fünf ICE-Spielen, Vadim Schreiner hat erst zuletzt beim Red Bulls Salute seine ersten beiden Profispiele bestritten. Auch Torhüter Thomas Pfarrmaier ist schon als Backup bei einem ICE-Spiel auf der Bank gesessen. Für Fabian Baumann, Maximilian Kirchebner, Leon Kolarik und Paul Noll sind es die ersten Spiele mit den Salzburger Profis.

Die Red Bulls werden zusätzlich auf den rekonvaleszenten Verteidiger Phillip Sinn verzichten müssen. Auch der Einsatz von Thomas Raffl, der aber wieder im Mannschaftstraining steht, ist noch offen.

Stürmer Maximilian Wurzer | Red Bull Hockey Juniors „Das Training ist viel schneller und präziser als bei den Juniors. Aber wir bekommen auch viel Hilfe von den Profis. Die Taktik und Spielsystem fürs Wochenende sind wir schon durchgegangen und jetzt freuen wir uns auf das Turnier. Wir haben die letzten Wochen hart trainiert und ich denke, dass wir gut vorbereitet sind.“

Warrior Cup in Kaufbeuren

Am Warrior Cup in Kaufbeuren (Bayern) nehmen vier Teams teil. Die Red Bulls treffen am Samstag im Halbfinale auf Glasgow Clan (Elite Ice Hockey League). Am Sonntag folgt das Spiel gegen den Sieger oder Verlierer aus Jokerit Helsinki (Mestis, 2. Finnische Liga) gegen ESV Kaufbeuren (DEL 2).

Warrior Cup | Spielplan

31.08.24 | 14:00 | Glasgow Clan – EC Red Bull Salzburg

01.09.24 | 14:00 oder 18:00 vs. Jokerit Helsinki oder ESV Kaufbeuren