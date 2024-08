Red Bulls vor erstem Testspiel

Salzburg. (PM Red Bulls) Vier Tage nach dem Trainingsauftakt bestreitet der EC Red Bull Salzburg morgen, Freitag, in Zell am See ein erstes Testspiel...

Salzburg. (PM Red Bulls) Vier Tage nach dem Trainingsauftakt bestreitet der EC Red Bull Salzburg morgen, Freitag, in Zell am See ein erstes Testspiel gegen das Schweizer NL-Team EV Zug.

Wenn die Red Bulls am Freitag auf den EV Zug treffen, ist es neuerlich ein Kräftemessen zweier Topteams der jeweiligen Ligen. Auch letztes Jahr begegneten sich beide Teams an gleicher Stelle in der Pre-Season, damals gewannen die Schweizer mit 4:1. Die Red Bulls gehen als Champion der win2day ICE Hockey League in die Testphase, während Zug – u.a. mit der 36-jährigen Torhüterlegende und aktuellem Vize-Weltmeister Leonardo Genoni – in der letzten Saison das Halbfinale der starken Schweizer National League erreichte. Auch für Zug ist es der erste Test nach drei Trainingstagen in Zell am See.

Routinier Chay Genoway: „Wenn man ins Training wieder einsteigt, hat man anfangs das Gefühl, dass man nichts mehr richtig kann. Aber wir und die Trainer sind miteinander sehr vertraut und gut reingestartet. Das Spiel gegen Zug nach vier Trainingstagen wird noch nicht perfekt sein, aber wir freuen uns darauf und wollen uns miteinander einspielen. Aber natürlich wollen wir auch gewinnen und es genießen, wieder zu spielen.“

Noch nicht dabei ist Thomas Raffl, der ein spezielles Vorbereitungsprogramm absolviert und erst später ins Spielgeschehen einsteigt. Auch Lucas Thalers Einsatz ist unsicher, der Stürmer war zuletzt noch krank.

Erstes Testspiel der neuen Saison

EV Zug – EC Red Bull Salzburg

Fr, 09.08.2024; KE KELIT Arena Zell am See, 19:15 Uhr

Pre-Season-Programm der Red Bulls

Testspiel in Zell am See

09.08.24 | 19:15 | EV Zug – EC Red Bull Salzburg

Red Bulls Salute

16.08.24 | 19:30 | EC Red Bull Salzburg – ZSC Lions

17.08.24 | 15:00 oder 19:00 Uhr vs. Red Bull München oder Växjö Lakers

Turnier in Kaufbeuren

31.08.24 | 14:30 | Glasgow Clan – EC Red Bull Salzburg

01.09.24 | 14:30 oder 18:30 vs. Jokerit Helsinki oder ESV Kaufbeuren

Für österreichische Nationalspieler der Red Bulls

29.8.-1.9. | Olympia-Qualifikation in Bratislava gegen Kasachstan, Ungarn und die Slowakei