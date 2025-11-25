Red Bulls vor erstem Heimspiel gegen Graz99ers

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzt den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen die Moser Medical Graz99ers fort (19:15 Uhr, Ladies Night, Sporteurope.tv).

Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen mit den Steirern in dieser Saison, die das erste Duell mit den Salzburgern vor elf Tagen in Graz für sich entscheiden konnten.

Ausgangslage

Tabellensiebenter gegen Tabellenvierter – so lautet im Moment das Spiel der Red Bulls gegen die Graz99ers. Zwischen den beiden Teams liegen aber nur fünf Punkte, was widerspiegelt, wie eng es gerade in der oberen Tabellenhälfte zugeht.

Die Red Bulls wollen sich bei den Grazern für die erste Niederlage revanchieren und befinden sich gerade im Aufwind. Inklusive des CHL-Spiels gegen Ingolstadt hat die Mannschaft von Head Coach Manny Viveiros die letzten vier Spiele gewonnen und sich damit wieder stabilisiert. Beim letzten Spiel am Sonntag in Klagenfurt zeigten die Red Bulls zudem ihre Kämpferqualitäten, als sie zweimal einen 2-Tore-Rückstand aufholten und am Ende in Overtime gewannen.

Einen guten Lauf haben derzeit aber auch die Steirer. In den letzten sechs Runden mussten sie sich nur einmal – am letzten Freitag in Székesfehérvár mit 1:2 – geschlagen geben. Am Sonntag demonstrierten sie einmal mehr ihre aktuell starke Performance und schickten den HCB Südtirol Alperia mit einer 6:3-Packung nach Hause.

Grazer mit neuem Trainer

Letzte Woche haben die Graz99ers mit Daniel Lacroix ihren neuen Head Coach vorgestellt. Der 56-jährige Kanadier löst damit Sports Director Philipp Pinter ab, der die Mannschaft in den letzten Tagen nach der Trennung von Harry Lange interimistisch auf der Trainerbank betreut hat. In Salzburg sollte Lacroix sein ICE Hockey League-Debüt mit den Grazern geben. Für Verteidiger Paul Stapelfeldt ist es hingegen die erste Rückkehr in seine alte Heimat, nachdem der 27-jährige Salzburger bei den Red Bulls aufgewachsen ist und erst im Sommer nach Graz gewechselt hat.

Ewige Bilanz Red Bulls vs. Moser Medical Graz99ers

Seit 2004: 112 Spiele | 77 Siege RBS | 35 Siege G99

Die letzten zehn Spiele: N S S S S S S S N N

Die letzten zehn Heimspiele: S S S N S N S S S N

Statement Lucas Thaler „Die letzten Siege in Folge haben uns gutgetan, wir fühlen uns wieder richtig gut. Aber die Grazer haben einen breiten Kader und stehen hinten gut. Auch für uns wird die Defensive wichtig sein. Wenn es auf ein enges Spiel hinausläuft, müssen wir schauen, dass wir ihre Chancen minimieren. Wir freuen uns auf eine volle Halle und die Unterstützung der Fans und wollen diesmal gewinnen.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Moser Medical Graz99ers

Mi, 26.11.2025 | Eisarena Salzburg, 19:15 Uhr

Sporteurope.tv | Ladies Night

