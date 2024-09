Red Bulls vor erstem CHL-Auswärtsspiel gegen Polens Meister

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet am Wochenende die ersten zwei Auswärtsspiele in der Champions Hockey League. Am Freitag (17:30...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet am Wochenende die ersten zwei Auswärtsspiele in der Champions Hockey League. Am Freitag (17:30 Uhr) gastieren die Salzburger bei Unia Oświęcim (Polen) und wollen die nächsten Punkte einheimsen. Danach geht es direkt weiter zum Schweizer Meister ZSC Lions (Sonntag, 15:45 Uhr). Beide Spiele sind im Livestream auf championshockeyleague.com zu sehen. Die Ausgangslage

Ein Sieg und eine Niederlage – so sind die Red Bulls zuhause in die Regular Season der Champions Hockey League 2024/25 gestartet. Nach der knappen 3:4-Niederlage gegen Skellefteå AIK, bei der die Red Bulls den schwedischen Meister schwer ins Wanken brachten, folgte ein souveräner 6:2-Heimerfolg gegen den dänischen Meister SønderjyskE Vojens, womit die Red Bulls nach zwei Runden auf dem 11. Platz halten. Am Freitag folgt nun das erste Auswärtsspiel gegen Unia Oświęcim (Auschwitz). Die Polen, die in der letzten Saison nach einer 20-jährigen ‚Pause‘ ihren neunten Meistertitel feierten, haben sich zu Beginn der CHL-Saison in Tampere stark präsentiert und beim finnischen Top-Club Ilves nach einer 3:4-OT-Niederlage einen Punkt geholt. Anschließend mussten sie sich zuhause den Berliner Eisbären 1:4 geschlagen geben. Die Red Bulls erwarten ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen bislang noch unbekannten Gegner, der allerdings von Head Coach Nik Zupančič, der sich früher als Spieler bei HDD Olimpija Ljubljana etliche harte Duelle mit den Red Bulls geliefert hat, gut eingestellt werden dürfte. Zusätzlichen Rückhalt bekommen die Polen bei ihrer ersten CHL-Teilnahme von ihrem fanatischen Publikum in der knapp 3.000 Zuschauer fassenden Hala Lodowa MOSiR, die beim ersten Heimspiel gegen Berlin ausverkauft war. Statement Peter Schneider „Wir haben gesehen, dass die Polen in der CHL in den ersten beiden Spielen gegen starke Gegner sehr gute Leistungen abgeliefert haben. Es sind hart arbeitende, giftige und schnelle Spieler mit viel Zug zum Tor und starkem Forechecking. Da müssen wir dagegenhalten. Wir erwarten ein enges und spannendes Spiel und wollen am Ende als Sieger rausgehen.“

