Red Bulls verstÃ¤rken sich mit erfahrenem Verteidiger

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verstärkt sich in der Abwehr mit dem Kanadier Andrew MacWilliam.

Der 32-Jährige wechselt nach zwei Jahren bei Red Bull München zum EC Red Bull Salzburg.

Wenn Andrew MacWilliam nach Salzburg kommt, wird ihm vieles vertraut vorkommen, arbeiten die Organisationen von Red Bull München und Red Bull Salzburg doch mit ähnlichen Strukturen und haben viel gemeinsam. München war die bisher einzige Europa-Station des Verteidigers. In diesen zwei Jahren kam MacWilliam beim dreifachen deutschen Meister auf 75 DEL-Einsätze und erzielte dabei zwei Tore und 16 Assists.

„Ich habe in den letzten Jahren oft mit früheren Spielern aus Salzburg geredet. Sie haben nur positiv über die Organisation und die Stadt gesprochen. Als sich für mich die Gelegenheit ergab, nach Salzburg zu gehen, war ich sehr froh und habe das gern angenommen“, sagt Andrew MacWilliam über seinen Wechsel von München nach Salzburg.

Nicht wenige aktuelle Spieler in den Salzburger Reihen werden ihm schnell ein heimisches Gefühl geben. „Ich habe schon mit Thomas Raffl bei den Manitoba Moose [2015/16] gespielt. Mit Chay Genoway habe ich seinerzeit gemeinsam in der Defensive am College gespielt, seitdem sind wir Freunde geblieben. Auch mit Ty Loney habe ich in Nordamerika schon gespielt und auch Tyler Lewington und Dennis Robertson sind mir in den letzten Jahren schon über den Weg gelaufen. Die Hockeywelt ist definitiv eine kleine.“

Über die Zielstellung ist sich der Routinier im Klaren: „Die letzte Saison war für Salzburg sehr erfolgreich. Ich möchte helfen, den Titel zu verteidigen und die ‚Winning Tradition‘, die Salzburg bereits hat, weiter auszubauen.“ Dabei verlässt sich MacWilliam auf seine Qualitäten: „In der eigenen Zone bin ich ein harter Verteidiger. Ich will ein Spieler sein, gegen den der Gegner nicht gern spielen möchte. Und über die Jahre habe ich auch immer an meinen Offensivfähigkeiten gefeilt.“

Salzburgs Head Coach Matt McIlvane über den neuen Verteidiger: „Wir wollten einen Spieler, der körperlich präsent ist. Andrew ist in meinen Augen einer der härtesten Verteidiger, die ich spielen gesehen habe. Ein großer Pluspunkt ist auch, dass er die letzten beiden Jahre in München gespielt hat. Er bleibt also quasi in der Familie und kennt das System, mit dem wir spielen. Außerdem bringt er exzellente Führungsqualitäten mit, wir freuen uns, ihn in unserem Team zu haben.“

Vor seinem ersten Europa-Engagement spielte der Verteidiger sieben Jahre in der AHL bei vier verschiedenen Vereinen und kam bei den Toronto Maple Leafs auch auf 12 NHL-Einsätze. Insgesamt absolvierte er von 2013 bis 2020 431 AHL-Spiele und wirkte dabei fast durchgängig als Assistant Captain. In seinem letzten NCAA-Jahr an der University of North Dakota (2012/13) führte er sein Team sogar als Kapitän aufs Eis.

Der aktuelle Kader der Red Bulls für die Saison 2022/23

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Dominique Heinrich (AUT)

Keegan Kanzig (CAN)

Tyler Lewington (CAN)

Andrew MacWilliam (CAN/AUS)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Tim Harnisch (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Ty Loney (USA)

Oskar Maier (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Aljaž Predan (SLO)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)