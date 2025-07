Red Bulls verstärken sich mit einem einheimischen Stürmer

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit dem Stürmer Mathias Böhm einen jungen österreichischen Spieler verpflichtet.

Der 22-Jährige gebürtige Klosterneuburger kommt von den Vienna Capitals und soll dem Kader der Red Bulls mehr Tiefe verleihen.

Mathias Böhm ist bei den Junioren der Vienna Capitals aufgewachsen und hat von dort Schritt für Schritt den Sprung in die Wiener Profi-Mannschaft geschafft. Auf dem Weg dorthin zählte er auch zum Kader des österreichischen U18- und U20-Nationalteams. Der mit 1,90 Meter großgewachsene Stürmer debütierte in der Saison 2021/22 mit 18 Jahren im Profiteam der Vienna Capitals, spielte aber noch zwei Jahre parallel dazu in der AHL bzw. österreichischen U20-Liga. In den letzten zwei Saisonen spielte Böhm dann voll in der win2day ICE Hockey League (83 Sp | 7 T | 10 A) und zeigte sein Potential auch bei etlichen Einsätzen im österreichischen Nationalteam.

Statement Mathias Böhm „Als sich die Möglichkeit ergab, habe ich nicht zweimal überlegen müssen. Ich freue mich riesig darüber, die Chance in Salzburg zu bekommen. Ich weiß natürlich, worauf ich mich einlasse. Salzburg ist die stärkste Mannschaft in der Liga und der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams ist groß. Aber ich möchte um ‚mein Leiberl‘ kämpfen und finde es gut, weil wir Jungen uns damit auch gegenseitig pushen. Als großer Stürmer kann ich meinen Körper gut einsetzen, zu meinen größten Stärken zählen mein Forecheck und mein Schuss. Dazu liebe ich das harte Spiel und will mich mit meinem langen Schläger in Szene setzen. Ich denke auch, dass ich schnell in die Mannschaft hineinfinden werde, zumal ich viele Spieler vom österreichischen Nationalteam sowie einige frühere Wiener wie Ali [Wukovits] und Benni [Nissner] schon gut kenne.“

Statement Manny Viveiros, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Mathias ist ein sehr talentierter Spieler, der uns beim Erreichen unserer Ziele helfen kann. Wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten, ihn weiterzuentwickeln und sein Potential als Eishockeyspieler voll auszunutzen.“

Die Red Bulls freuen sich auf einen jungen Stürmer, der mit der Erfahrung aus mehr als zwei Saisonen in der win2day ICE Hockey League dem Kader insgesamt mehr Tiefe verleiht. Böhm soll sich in Salzburg aber auch weiterentwickeln und seine Profi-Einsätze im Konkurrenzkampf mit weiteren jungen Salzburger Spielern, die aus dem Team der Red Bull Hockey Juniors (AHL) nachdrängen, im täglichen Training erarbeiten.