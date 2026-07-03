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EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Red Bulls verstärken Defensive mit jungem Kanadier

3. Juli 20262 Mins read35
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© Sportfoto-Sale (SD)
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Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Jayden Lee einen weiteren Verteidiger für die neue Saison verpflichtet.

Der 25-jährige Kanadier hat zuletzt in der ECHL bzw. AHL gespielt und wechselt erstmals nach Europa.

Jayden Lee ist in Kanada aufgewachsen und wurde u.a. zwei Saisonen in der BCHL (British Columbia Hockey League) ausgebildet. Anschließend spielte er fünf Jahre, von 2019–24, in der NCAA an der Quinnipiac University, angesiedelt in Hamden im US-Bundesstaat Connecticut. Mit dem Universitätsteam feierte er mehrere Erfolge; so wurde er gleich viermal (2021–2024) Regular Season Champion und holte 2023 auch den NCAA-Titel. Dazu wurde Lee zweimal ins All-Star Team gewählt und führte seine Mannschaft in der letzten NCAA-Saison als Kapitän an.

In den letzten zwei Saisonen schloss sich der Verteidiger in der ECHL den Clubs South Carolina Stingrays (2024/25) und Kalamazoo Wings (2025/26) an, ergänzt mit drei AHL-Einsätzen bei den Abbotsford Canucks. In der ECHL brachte es Lee in 119 Spielen auf 16 Tore und 49 Assists. Die Red Bulls sind Lees erste Station in Europa.

Statement Jayden Lee „Als ich vom Interesse der Red Bulls hörte, war die Entscheidung für mich leicht. Ein Verein mit so hohem Ansehen und Meisterschaftsambitionen reizt mich ungemein. Ich bin sehr gespannt auf den Wechsel nach Salzburg und denke, dass ich sowohl als Person als auch als Eishockeyspieler reifen werde. Ich möchte mit den Red Bulls um die Meisterschaft mitspielen und freue mich auch auf die CHL. Mein Ziel ist es, dem Team in jedem Spiel zu helfen und meine Stärken auszuspielen. Ich bin ein guter Skater und harter Verteidiger, der sich gern in den Angriff einschaltet und damit die Offensive forciert.“

Statement Alan Letang, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Jayden Lee bringt einen außergewöhnlichen Kampfgeist und ein herausragendes Spielverständnis in die Verteidigung von Salzburg ein. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, unter Druck intelligente Entscheidungen zu treffen und seine Gegner durch unermüdlichen Einsatz auszuspielen, machen ihn zu einer enormen Verstärkung.“

Lee wird Ende Juli in Salzburg erwartet.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor
David Kickert (AUT)
Atte Tolvanen (FIN/AUT)

Verteidigung
Olivier Galipeau (CAN)
Lukas Hörl (AUT)
Wyatt Kalynuk (CAN)
Jayden Lee (CAN)
Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)
Dennis Robertson (CAN/IRL)

Sturm
Luca Auer (AUT)
Florian Baltram (AUT)
Mathias Böhm (AUT)
Adam Brooks (CAN)
Peter Hochkofler (AUT)
Mario Huber (AUT)
Benjamin Nissner (AUT)
Michael Raffl (AUT)
Thomas Raffl (AUT)
Peter Schneider (AUT)
Ali Wukovits (AUT)

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jayden Lee @ Elite Prospects

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