Red Bulls verstärken Angriff mit Nick Poisson

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Nick Poisson einen weiteren Stürmer für die neue Saison verpflichtet.

Der 24-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Abbotsford Canucks in der AHL sowie für die Kalamazoo Wings in der ECHL und wechselt erstmals nach Europa.

Der in Vancouver geborene Nick Poisson spielte zwei Saisonen für die Prince George Spruce Kings in der BCHL (British Columbia Hockey League). In 107 Grunddurchgangsspielen erzielte der Linksschütze 35 Tore und bereitete 42 weitere Treffer vor. 2019 gewann er mit den Spruce Kings die BCHL-Meisterschaft sowie den Doyle Cup. Zudem vertrat Poisson Canada West bei der World Junior A Challenge.

Anschließend spielte der Stürmer fünf Jahre, von 2020 bis 2025, für das Providence College in der NCAA. In 170 Spielen verbuchte er 109 Scorerpunkte, darunter 42 Tore und 67 Assists. Damit absolvierte Poisson die zweitmeisten Spiele in der Geschichte des Eishockeyprogramms. In seinen letzten beiden College-Saisonen übernahm er zunehmend Führungsverantwortung: zunächst als Assistenzkapitän und anschließend als Kapitän des Providence College. Während seiner College-Zeit nahm der Kanadier zudem an den Development Camps der Vegas Golden Knights, Columbus Blue Jackets und Florida Panthers teil.

In der vergangenen Saison absolvierte der 180 Zentimeter große und 86 Kilogramm schwere Angreifer seine erste Profisaison. Für die Abbotsford Canucks kam Poisson in 43 AHL-Spielen auf fünf Tore und sechs Assists. In neun weiteren Einsätzen für die Kalamazoo Wings in der ECHL erzielte er zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Die Red Bulls sind seine erste Station in Europa.

Statement Nick Poisson „Nach den Gesprächen mit den Trainern und den Einblicken in die Möglichkeiten in Salzburg war für mich schnell klar, dass ich zu einem der führenden Clubs Europas wechseln möchte. Ich freue mich sehr auf meine erste Saison in Europa, darauf, eine neue Kultur kennenzulernen und mich auf und abseits des Eises weiterzuentwickeln.

Ich möchte der Mannschaft jeden Abend auf jede erdenkliche Weise helfen, Spiele zu gewinnen. Unser Ziel ist es, in der Liga um die Meisterschaft zu spielen und auch in der Champions Hockey League Akzente zu setzen. Ich bin ein Zwei-Wege-Stürmer mit viel Energie, der seine Mitspieler besser machen kann. Offensiv spiele ich gerne mit Tempo aus dem Rush und suche den Abschluss, sobald sich die Möglichkeit bietet.“

Statement Alan Letang, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Wir freuen uns sehr, Nick in Salzburg willkommen zu heißen. Er ist ein äußerst konkurrenzfähiger Spieler, der geradlinig und körperlich spielt und in jedem Wechsel alles gibt. Besonders zeichnet ihn seine Konstanz aus: Er bringt Abend für Abend dieselbe ehrliche und intensive Leistung aufs Eis. Dass Nick Kapitän seines College-Teams war, unterstreicht seine Führungsqualitäten, seinen Charakter und seine Professionalität.

Adam [Assistant Coach Adam Maglio] kennt Nick sehr gut, daher hatten wir bereits ein klares Bild von ihm als Spieler und als Persönlichkeit. Dadurch passt er hervorragend zu dem, was wir hier aufbauen.

Nick verfügt über eine ausgezeichnete Geschwindigkeit, geht konsequent in die schwierigen Bereiche des Eises und hat ein sehr gutes Gespür dafür, freie Scheiben rund um das Tor zu finden. Er ist hungrig, ehrgeizig und hoch motiviert, sich im Red Bull System weiterzuentwickeln.“

Poisson wird bei den Red Bulls mit der Rückennummer 24 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nick Poisson @ Elite Prospects

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