Red Bulls verpflichten StÃ¼rmer Nikolaus Kraus

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verpflichtet Flügelstürmer Nikolaus Kraus.

Nach Center Andrew Rowe und Verteidiger Nash Nienhuis ist Kraus der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

Der 27-jährige gebürtige Wiener spielte bereits im Alter von 15 Jahren für eine Saison im Nachwuchs des EC Red Bull Salzburg. Anschließend setzte er seine Ausbildung bei den Kölner Haien fort. Sein Profi-Debüt gab Kraus in der Saison 2015/16 beim EC-KAC, wo er insgesamt neun Saisonen spielte und mit dem Team zweimal die win2day ICE Hockey League gewinnen konnte.

In der vergangenen Saison erzielte Kraus 27 Scorerpunkte in 58 Spielen und erreichte mit dem EC-KAC das Ligafinale. Im entscheidenden Spiel 7 musste sich seine Mannschaft jedoch den Red Bulls mit 2:6 geschlagen geben.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich für uns zu diesem Zeitpunkt im Jahr noch die Möglichkeit ergeben hat, Niki für unser Team zu gewinnen. Er ist ein sehr guter Skater der viel Geschwindigkeit und Energie in unser Spiel einbringen wird. Die letzte Saison war seine, an Punkten gemessen, beste Saison. Nachdem er sich mit 27 Jahren im besten Eishockeyalter befindet, gehen wir davon aus, dass er noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat.“

Nikolaus Kraus „Ich bin äußerst gespannt auf die neue Herausforderung und komme nach Salzburg, um einen Titel zu gewinnen. Ich freue mich auf die gesamte Organisation und meine Mitspieler, da ich bereits viele von ihnen seit meiner Kindheit kenne und mit ihnen gut befreundet bin. Besonders freue ich mich aber auf das Eishockey und eine erfolgreiche Zeit auf dem Eis. Ich bin ein körperbetonter und schneller Spieler, der modernes Eishockey spielt und liebt – genau das möchte ich auch in Salzburg zeigen.“

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Lukas Hörl (AUT)

Tyler Lewington (CAN)

Ryan Murphy (CAN)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Phillip Sinn (GER)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)

Andrew Rowe (USA)

Nikolaus Kraus (AUT)