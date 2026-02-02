Red Bulls verpflichten Abwehrschrank aus der ECHL

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Cole Krygier einen neuen Verteidiger verpflichtet und stellt sich damit vor der entscheidenden Meisterschaftsphase breiter auf.

Der 25-jährige Amerikaner hat zuletzt in der ECHL bei den Savannah Ghost Pirates gespielt.

Cole Krygier ist ein mit 1,93 Meter groß gewachsener Verteidiger. Der 2018 von den Florida Panthers gedraftete Amerikaner hat fünf Jahre in der NCAA an der Michigan State University gespielt (160 Spiele) und ist dem Team in der letzten Saison 2022/23 als Assistant Captain vorangegangen. Danach hat Krygier über zwei AHL-Saisonen bei den Ontario Reign verbracht (82 Spiele) und war in der laufenden Saison bis zuletzt in der ECHL bei den Savannah Ghost Pirates im Einsatz (24 Spiele, 4 Tore, 4 Assists).

Manny Viveiros, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Cole ist ein laufstarker und beweglicher Verteidiger. Gegen ihn zu spielen ist wirklich schwer. Seine Größe und sein körperbetontes Spiel werden unserem Team helfen, gut auf die Playoffs vorbereitet zu sein.“

Für Krygier ist das Engagement bei den Red Bulls zugleich das Debüt in einer europäischen Liga. Ein Berührungspunkt mit den Red Bulls ist Nash Nienhuis, die beiden haben mehrere Jahre an der Michigan State University zusammengespielt.

Cole Krygier „Nash [Nienhuis] hat mir im Sommer viel über die Organisation und die Erfolge der Red Bulls in den letzten Jahren erzählt. Das ist etwas, von dem ich gern Teil sein und helfen möchte, die Geschichte erfolgreich fortzuführen. Ich bin ein großer 2-Wege-Verteidiger, der hinten hart arbeitet und das Spiel nach vorn pushen kann. Meine große Stärke ist das Eislaufen und auch meinen Schuss habe ich über die Jahre immer mehr verfeinert. Es ist mein erstes Engagement in Europa und ich bin schon sehr gespannt auf die Mannschaft, von der ich nur Gutes gehört habe. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte dem Team helfen, wo immer es mich braucht, um den nächsten Titel zu holen.“

Krygier ist bereits in Salzburg eingetroffen. Der Verteidiger durchläuft heute das obligatorische medizinische und konditionelle Testprogramm und wird dann unverzüglich das Training mit der Mannschaft aufnehmen. Krygier wird bei den Red Bulls mit der Nr. 6 spielen.

Die letzten Spiele der Red Bulls im Grunddurchgang

Fr, 20.02.26 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – EC IDM Wärmepumpen VSV

So, 22.02.26 | 15:00 | EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe

Mi, 25.02.26 | 19:15 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg

So, 01.03.26 | 17:30 | EC Red Bull Salzburg – HC TIWAG Innsbruck

