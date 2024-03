Red Bulls verlieren zweites Viertelfinalspiel in Linz knapp mit 2:3

Linz. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz...

Linz. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz mit 2:3, in der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1.

Den Red Bulls gelang in einem ausgeglichenen Spiel vor der zweiten Pause mit einem unglaublichen Doppelschlag der Ausgleich zum 2:2, doch die neuerliche Führung der Linzer im Schlussdrittel konnten sie trotz vieler Chancen gegen wehrhafte Oberösterreicher nicht mehr egalisieren. Thomas Raffl und Lucas Thaler fixierten die Tore für die Red Bulls.

Spielverlauf

Blitzstart für die Black Wings Linz, bereits in der zweiten Minute netzte Nico Feldner auf einen Rebound am rechten Pfosten zur frühen Führung der Hausherren ein. Die drückten weiter nach vorn und machten im ersten Abschnitt über weite Strecken das Spiel, in dem beide Teams wieder hart, aber diszipliniert spielten. Peter Schneider hatte Salzburgs erste Top-Chance (7.) bei freier Sicht aus kurzer Distanz, kam gegen Linz‘ Torhüter Rasmus Tirronen nicht durch. Kurz darauf (9.) zog Linz‘ Brian Lebler von halbrechts gefährlich ab, Atte Tolvanen fing die Scheibe weg. Derselbe Stürmer schoss danach den finnischen Torhüter an (11.), der Glück hatte, weil die Scheibe nach kurzer Verwirrung als Abpraller auf dem Tor landete. Die Red Bulls kamen nur selten vors Tor, waren dann aber richtig gefährlich. So wie Ryan Murphy (17.), der aus spitzen Winkel vorbeischoss. Die letzte große Möglichkeit gehörte den Hausherren mit einem 2-auf-1-Konter mit Shawn St-Amant (19.), zur ersten Pause führten die Linzer mit 1:0.

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Red Bulls mehr und mehr die Offensive, wenn gleich Atte Tolvanen zunächst allein gegen Emilio Romig klären musste (23.). Die Red Bulls verbrachten viel Zeit in der Angriffszone und schossen oft aus der Distanz, kamen aber nicht richtig oder nur selten an die Rebounds ran. Die Linzer blieben über Konter gefährlich, sorgten in Abständen für brisante Momente vor Salzburgs Tor. Wie in der 33. Minute, als Chay Genoway im Fallen das Solo von Shawn St-Amant verhinderte. Aber am Ende überschlugen sich die Ereignisse. 61 Sekunden vor der zweiten Pause erhöhte Logan Roe in Unterzahl allein vorm Tor zur Linzer 2:0-Führung. 12 Sekunden vor der Pause traf Thomas Raffl im Powerplay per Rückhand zum 1:2-Anschluss und wiederum nur sieben Sekunden danach (39:55) traf Lucas Thaler aus spitzem Winkel zum 2:2-Ausgleich. Was für ein Ausgleich aus Salzburger Sicht.

In der 45. Minute übernahm Linz aber wieder die Führung, Brian Lebler setze beim Rebound aus der Drehung erfolgreich nach. Die Red Bulls forcierten noch mehr das Spiel nach vorn, wo es vorm Tor noch enger wurde und die Hausherren auf Breakaways lauerten. Es kam nun ständig zu intensiven Zweikämpfen in der Linzer Zone, Salzburg zog unaufhörlich zum Tor. Lucas Thaler verpasste mit einem wuchtigen Schuss knapp das Gehäuse (52.), der Salzburger Druck wurde immer größer. Benjamin Nissner hatte den Treffer im Slot auf dem Schläger (57.). In der Schlussphase mit sechs Feldspielern brannte dann nochmal richtig die Luft, aber die Scheibe sollte nicht mehr rein gehen. Die Red Bulls unterlagen schließlich eine kämpferische Partie mit 2:3 und Linz glich die Serie zum 1:1 aus.

Statement Oliver David „Insgesamt war es ein gutes Spiel, aber am Ende haben wir mit der Scheibe manchmal nicht die besten Entscheidungen getroffen, waren zu kompliziert. Wir wussten, was uns in Linz erwartet und konnten mit dem Druck auch gut umgehen, wie auch die beiden Tore zum Ausgleich gezeigt haben. Aber im Schlussdrittel haben wir das nicht mehr ganz so überzeugend gespielt, das brauchen wir über die vollen 60 Minuten.“

win2day ICE Hockey League | Playoffs | 2. Viertelfinalspiel

Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Tore:

1:0 | 01:14 | Nico Feldner

2:0 | 38:59 | Logan Roe | SH

2:1 | 39:48 | Thomas Raffl | PP

2:2 | 39:55 | Lucas Thaler

3:2 | 44:44 | Brian Lebler | PP

Zuschauer: 4.515

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 1:1

1 | So, 03.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

2 | Di, 05.03.24 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

3 | Do, 07.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz | 19:15 Uhr

4 | Sa, 09.03,24 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg | 18:00 Uhr

5 | Mo, 11.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz | 19:15 Uhr

6* | Mi, 13.03.24 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg | 19:15 Uhr

7* | Fr, 15.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz | 19:15 Uhr

* Falls nötig