Red Bulls verlieren zum dritten Mal knapp gegen Pustertal

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen den HC Falkensteiner Pustertal mit 3:4 geschlagen geben und unterlag damit zum dritten Mal in dieser Serie mit nur einem Tor Unterschied.

In der ausverkauften Salzburger Eisarena hatten die Red Bulls mit der frühen Führung einen guten Start, doch die Pustertaler schlugen noch vor der Pause zurück und übernahmen im zweiten Abschnitt die Führung. Bei insgesamt fünf Toren legten die Gäste immer um ein Tor vor und brachten trotz einiger Salzburger Top-Chancen im Schlussabschnitt das 4:3 über die Zeit. In der Best-of-Seven-Serie führen die Pustertaler nun mit 3:0, die Red Bulls brauchen jetzt zwingend einen Sieg, um die Serie zu verlängern. Weiter geht es mit dem vierten Spiel am Dienstag in Bruneck (19:45 Uhr, Sporteurope).

Spielverlauf

Wie schon in den letzten zwei Spielen legten die Red Bulls sofort den Vorwärtsgang ein und wurden diesmal früh belohnt. Pass von Michael Raffl in den linken Bullykreis und Troy Bourke ließ sich die Chance per One-timer nicht entgehen (3.). Damit startete auch die Offensive der Gäste, es ging auf und ab, auch Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen bekam einiges zu tun. Mario Huber hatte im Powerplay die nächste Möglichkeit am kurzen Pfosten (12.), aber stattdessen glichen die Gäste aus. Cole Bardreau wurde direkt vor Atte Tolvanen bedient und netzte frei zum 1:1 ein (14.). Anschließend musste Mario Huber mit 5min+Spieldauerstrafe vorzeitig vom Eis (16.). Die Red Bulls verteidigten die Unterzahl, unterbrochen von zwei Minuten 4 vs. 4, sauber. Nach 20 Minuten ging es mit dem 1:1 in die erste Pause.

Die Gäste kamen dann aber druckvoll aus der Kabine und übernahmen prompt die Führung. Per Bauerntrick traf Mats Frycklund flach ins lange Eck (22.). Auch danach sorgten sie im Powerplay für höchste Gefahr vor Salzburgs Tor, die Red Bulls konnten nur mit Mühe den nächsten Gegentreffer verhindern. Dann drehten die Salzburger wieder auf und Nash Nienhuis traf nach zuvor mehreren guten Schüssen verdeckt aus der Distanz zum Ausgleich (28.). Längst wurde mit offenem Visier gespielt, es gab gute Szenen im Wechsel auf beiden Seiten. Dann ging es Schlag auf Schlag. Pustertals Markus Lauridsen traf aus vollem Lauf aus Halbdistanz (36.). Zwei Minuten später stellte Luca Auer den Ausgleich her – er fälschte den Schuss von Cole Krygier ab (38.) – und noch in derselben Minute zog Jonathan Blum wiederum aus Halbdistanz ab und traf zur 4:3-Führung der Gäste nach 40 Minuten.

Nach der Pause warfen die Red Bulls alles nach vorn, Peter Schneider hatte den Ausgleich frei am linken Pfosten auf dem Schläger (44.). Das gab den Gästen Raum für Konter, aber die Salzburger blieben dominant und suchten den Abschluss. Ab der 50. Minute war die Scheibe fast durchgehend in der Angriffszone, nur unterbrochen von gelegentlichen Befreiungsschlägen der Gäste. Thomas Raffl zog einen One-timer aus Nahdistanz übers Tor (51.), Benjamin Nissner hämmerte die Scheibe aus der Distanz an die Stange (56.). Am Ende wurde mit sechs Feldspielern nochmal alles probiert und einige turbulente Szenen vor dem Tor erzeugt, aber die Red Bulls konnten letztlich nicht mehr ausgleichen und unterlagen damit zum dritten Mal mit einem Tor Unterschied gegen Pustertal.

Statement Manny Viveiros „Wir sind selbst schuld. Wir haben ihnen wieder Tore geschenkt und uns in diesen Situationen nicht an die taktischen Vorgaben gehalten. Ohne die Top-Leistung der Pustertaler schmälern zu wollen. Aber wir haben teilweise sehr gut gespielt und hatten genug Chancen. Die Fehler in den wichtigen Momenten müssen wir unbedingt eliminieren. Die Serie ist noch nicht vorbei, aber wir dürfen jetzt nur ans nächste Spiel denken.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 3. Spiel

EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Tore:

1:0 | 02:50 | Troy Bourke

1:1 | 13:33 | Cole Bardreau

1;2 | 21:40 | Mats Frycklund

2:2 | 27:29 | Nash Nienhuis

2:3 | 35:24 | Markus Lauridsen

3:3 | 37:33 | Luca Auer

3:4 | 37:51 | Jonathan Blum

Zuschauer: 3.400

Playoff-Viertelfinale | Red Bulls vs. HC Falkensteiner Pustertal | 0:3

1 | Di, 10.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) OT

2 | Do, 12.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

3 | Sa, 14.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

4 | Di, 17.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr

5* | Do, 19.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

6* | Sa, 21.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr

7* | Mi, 25.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich ändern