Red Bulls verlieren zuhause gegen Bozen mit 1:4

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen den HCB Südtirol Alperia mit 1:4 geschlagen geben und fand dabei nur selten zu seinem gewohnten Spielrhythmus.

Nach der 1:0-Führung der Gäste im ersten Durchgang taten sich die Red Bulls insgesamt schwer, zu guten Chancen zu kommen, während die Südtiroler sehr effizient spielten und ihre Chancen nutzten. Der einzige Salzburger Treffer gelang Benjamin Nissner erst in der Schlussphase, womit dem starken Bozener Torhüter heute zumindest der erste Gegentreffer der Saison zugefügt wurde.

Spielverlauf

Bozen machte anfangs viel Druck, Atte Tolvanen im Salzburger Tor wurde schnell warmgespielt. Den ersten guten Test auf der anderen Seite machte Benjamin Nissner aus dem Slot (4.), aber auch Mathias Böhm kam bei einem guten Solo unter Bedrängnis nicht an Bozens Schlussmann Gianluca Vallini vorbei (7.). Bozens Brett Pollock hingegen nutzte seinen Alleingang aus der neutralen Zone und schoss die Gäste mit einem Heber unter die Querstange in Führung (10.). Danach nahm das Spiel mehr Fahrt auf und die Red Bulls kamen jetzt zunehmend gefährlich in die Offensivzone. Peter Schneider probierte es mit einem guten One-timer aus dem Slot (17.). Dann vereitelte Atte Tolvanen das Solo von Matt Bradley (18.), gefolgt von einer weiteren Chance von Lucas Thaler (19.). Nach einer turbulenten Schlussphase führten die Gäste nach 20 Minuten mit 1:0.

Nach der Pause nahmen die Red Bulls zunächst das Heft in die Hand und belagerten das gegnerische Tor. Doch schon bald öffneten die Südtiroler die Partie, es ging auf und ab, die Top-Chancen ließen noch auf sich warten. Salzburg hatte aber trotz viel wirkungslosem Hin und Her in der neutralen Zone mehr Spielanteile und spielte sich regelmäßig gut vors Tor. Bei einem Konter aber schlugen die Gäste neuerlich zu, Cole Schneider traf aus kurzer Distanz (31.). Die Red Bulls spielten weiter auf den ersten Treffer, wurden aber immer wieder in den Angriffsbemühungen gestört. Den Red Bulls fehlte die Leichtigkeit, auch bei einem ersten Powerplay gaben sie nur wenige gefährliche Schüsse ab. Nach 40 Minuten stand es 0:2 aus Salzburger Sicht.

Rein ging es wieder mit viel Tempo ins Schlussdrittel, Lukas Schreier hatte den Anschluss frei im Slot auf dem Schläger, zog aber drüber (44.). Die Red Bulls waren in dieser Phase kaum von der Scheibe zu trennen, wurden aber jäh durch ein Unterzahlspiel gestoppt. Das die Gäste prompt nutzten und nach Treffer von Max Gildon aus Halbdistanz mit drei Toren vorlegten (47.). Weiter ging es nur in eine Richtung, die Red Bulls erhöhten auch die Schussfrequenz. In der 57. Minute machte dann aber Bryce Misley mit dem Empty Net-Tor zum 4:0 endgültig den Deckel drauf, auch wenn Benjamin Nissner noch der Ehrentreffer gelang (58.), mit dem er Bozens Goalie Gianluca Vallini erstmals in dieser Saison bezwang. Die Red Bulls unterlagen damit zuhause mit 1:4, Bozen gleicht im direkten Duell auf 1:1 aus.

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore:

0:1 | 09:34 | Brett Pollock

0:2 | 30:51 | Cole Schneider

0:3 | 46:00 | Max Gildon | PP

0:4 | 56:16 | Bryce Misley | EN

1:4 | 57:55 | Benjamin Nissner

Zuschauer: 2.704

