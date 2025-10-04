Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League EC Red Bull Salzburg Red Bulls verlieren zuhause gegen Bozen mit 1:4
EC Red Bull SalzburgHCB Südtirol Alperia

Red Bulls verlieren zuhause gegen Bozen mit 1:4

Comeback-Stürmer Mario Huber: "Sie haben ihre Torchancen genutzt, wir nicht"

4. Oktober 20252 Mins read74
Share
Lange Gesichter bei den Red Bulls nach Spielende - © Red Bull Media
Share

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen den HCB Südtirol Alperia mit 1:4 geschlagen geben und fand dabei nur selten zu seinem gewohnten Spielrhythmus.

Nach der 1:0-Führung der Gäste im ersten Durchgang taten sich die Red Bulls insgesamt schwer, zu guten Chancen zu kommen, während die Südtiroler sehr effizient spielten und ihre Chancen nutzten. Der einzige Salzburger Treffer gelang Benjamin Nissner erst in der Schlussphase, womit dem starken Bozener Torhüter heute zumindest der erste Gegentreffer der Saison zugefügt wurde.

Spielverlauf
Bozen machte anfangs viel Druck, Atte Tolvanen im Salzburger Tor wurde schnell warmgespielt. Den ersten guten Test auf der anderen Seite machte Benjamin Nissner aus dem Slot (4.), aber auch Mathias Böhm kam bei einem guten Solo unter Bedrängnis nicht an Bozens Schlussmann Gianluca Vallini vorbei (7.). Bozens Brett Pollock hingegen nutzte seinen Alleingang aus der neutralen Zone und schoss die Gäste mit einem Heber unter die Querstange in Führung (10.). Danach nahm das Spiel mehr Fahrt auf und die Red Bulls kamen jetzt zunehmend gefährlich in die Offensivzone. Peter Schneider probierte es mit einem guten One-timer aus dem Slot (17.). Dann vereitelte Atte Tolvanen das Solo von Matt Bradley (18.), gefolgt von einer weiteren Chance von Lucas Thaler (19.). Nach einer turbulenten Schlussphase führten die Gäste nach 20 Minuten mit 1:0.

Nach der Pause nahmen die Red Bulls zunächst das Heft in die Hand und belagerten das gegnerische Tor. Doch schon bald öffneten die Südtiroler die Partie, es ging auf und ab, die Top-Chancen ließen noch auf sich warten. Salzburg hatte aber trotz viel wirkungslosem Hin und Her in der neutralen Zone mehr Spielanteile und spielte sich regelmäßig gut vors Tor. Bei einem Konter aber schlugen die Gäste neuerlich zu, Cole Schneider traf aus kurzer Distanz (31.). Die Red Bulls spielten weiter auf den ersten Treffer, wurden aber immer wieder in den Angriffsbemühungen gestört. Den Red Bulls fehlte die Leichtigkeit, auch bei einem ersten Powerplay gaben sie nur wenige gefährliche Schüsse ab. Nach 40 Minuten stand es 0:2 aus Salzburger Sicht.

Spielszene vor dem Bozener Tor – © Red Bulls Salzburg Media

Rein ging es wieder mit viel Tempo ins Schlussdrittel, Lukas Schreier hatte den Anschluss frei im Slot auf dem Schläger, zog aber drüber (44.). Die Red Bulls waren in dieser Phase kaum von der Scheibe zu trennen, wurden aber jäh durch ein Unterzahlspiel gestoppt. Das die Gäste prompt nutzten und nach Treffer von Max Gildon aus Halbdistanz mit drei Toren vorlegten (47.). Weiter ging es nur in eine Richtung, die Red Bulls erhöhten auch die Schussfrequenz. In der 57. Minute machte dann aber Bryce Misley mit dem Empty Net-Tor zum 4:0 endgültig den Deckel drauf, auch wenn Benjamin Nissner noch der Ehrentreffer gelang (58.), mit dem er Bozens Goalie Gianluca Vallini erstmals in dieser Saison bezwang. Die Red Bulls unterlagen damit zuhause mit 1:4, Bozen gleicht im direkten Duell auf 1:1 aus.

Stimmen zum Spiel


win2day ICE Hockey League
EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore:
0:1 | 09:34 | Brett Pollock
0:2 | 30:51 | Cole Schneider
0:3 | 46:00 | Max Gildon | PP
0:4 | 56:16 | Bryce Misley | EN
1:4 | 57:55 | Benjamin Nissner

Zuschauer: 2.704

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

61
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Vienna Capitals fügen Tabellenführer Laibach erste Niederlage zu

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC Black Wings LinzHCB Südtirol Alperia

Bozen feiert vierten Erfolg – Linz mit 3:2 besiegt

Bozen. (PM HCB) Vierter Sieg in Serie für den HCB Südtirol Alperia,...

By28. September 2025
EC Red Bull SalzburgPioneers Vorarlberg

Später, aber verdienter Sieg der Red Bulls gegen Pioneers Vorarlberg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann in der...

By28. September 2025
EC Red Bull SalzburgTransfermarkt GER

Red Bulls stellen sich im Angriff breiter auf

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat angesichts der...

By23. September 2025
EC Red Bull SalzburgVienna Capitals

Caps müssen sich Meister Salzburg knapp geschlagen geben

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verlieren das Spiel der vierten Runde...

By22. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten