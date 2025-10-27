Red Bulls verlieren Spitzenspiel gegen Pustertal

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen Tabellenführer HC Falkensteiner Pustertal in einem insgesamt ebenbürtigen Spiel mit 3:5 geschlagen geben.

Die Gäste aus Südtirol konnten dabei immer mit einem Tor vorlegen, was die Red Bulls auch dreimal ausgleichen konnten. Beim vierten Gegentreffer in der 58. Minute konnten die Salzburger aber nicht mehr nachlegen, ein Empty-Net-Tor entschied schließlich über die 3:5-Niederlage. Michael Raffl, der zweimal einnetzte, und Lucas Thaler trafen für die Salzburger.

Spielverlauf

Die Gäste waren anfangs die druckvollere Mannschaft und gingen in der 5. Minute in Führung, Greg Di Tomaso traf kurz entschlossen aus dem Slot. Ab dem Zeitpunkt ging es hin und her, beide Teams konnten sich abwechselnd in der Offensivzone festsetzen. Michael Raffl wurde dann vor dem Tor freigespielt, trickste den Pustertaler Goalie Edward Pasquale aus und netzte zum Ausgleich ein (11.). Bruneck schlug schnell zurück, Alexander Ierullo hatte im Powerplay Platz und traf aus spitzem Winkel (13.). In einem rassigen Spiel ging es auf Augenhöhe weiter. Atte Tolvanen vereitelte u.a. eine Großchance der Gäste beim 3 auf 1-Konter (18.). Mario Huber hatte eine ähnliche Kontermöglichkeit aus spitzem Winkel (20.), kurz darauf touchierte der Puck nach einem Connor Corcoran-Distanzschuss die Stange. Nach ersten spannenden 20 Minuten führten die Gäste mit 2:1.

Der zweite Abschnitt war von vielen Zweikämpfen geprägt. Es ging um jeden Zentimeter Eis, gute Chancen mussten sich hart erarbeitet werden. Nach Möglichkeiten von Connor Corcoran (30.), Dennis Robertson verdeckt aus der Distanz (34.) und Mario Huber aus spitzem Winkel (35.) war es erneut Michael Raffl, der sich wieder nach kurzem Alleingang gegen Edward Pasquale durchsetzte und mit seinem ersten Doppelpack für die Red Bulls aufs 2:2 stellte (37.). Pustertals Goalie zeigte einige Unsicherheiten, ließ aber die Top-Chance von Troy Bourke in Unterzahl aus dem Slot nicht zu (38.). Vor der Pause rettete auch Atte Tolvanen in Unterzahl beim starken Querpass direkt vor ihm auf Raphael Andergassen (40.). Es blieb spannend, Salzburg war am Ende mehr am Drücker. 2:2 nach 40 Minuten.

Kaum auf dem Eis, legten die Gäste in Unterzahl bei einem 2 auf 1-Konter nach Tor von Cole Bardreau wieder vor (41.). Die Red Bulls warfen nun bedingungslos alles nach vorn, wurden damit aber für Konter anfällig. Henry Bowlby hatte eine solche Chance nach Solo (45.). Pustertal spielte dann wieder mehr nach vorn, es ging verbissen auf und ab. Aber die Red Bulls hatten Chancen. Immer wieder kam es zum Gestocher vorm Tor. Und dann traf Lucas Thaler, optimal bedient von Michael Raffl, per One-timer zum neuerlichen Ausgleich (53.). In der hochspannenden Schlussphase aber schoss Cole Bardreau bei viel Verkehr vorm Tor genau ins Kreuzeck und diesmal konnten die Red Bulls nicht mehr ausgleichen. Das Empty Net-Tor von Alexander Ierullo – die beiden Pustertaler Torschützen trafen doppelt – besiegelte schließlich die knappe Niederlage der Red Bulls gegen eine Mannschaft, die gezeigt hat, warum sie an der Tabellenspitze steht.

Statement Lucas Thaler „Es war ein gutes Spiel. Aber wir sind jedes Mal in Rückstand geraten und das ist nicht leicht, immer wieder zurückzukommen. Es ist schwer, gegen ihre kompakte Spielweise Chancen zu kreieren und heute war es leider zu wenig.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Tore:

0:1 | 04:56 | Greg Di Tomaso

1:1 | 10:35 | Michael Raffl

1:2 | 12:31 | Alexander Ierullo | PP

2:2 | 36:16 | Michael Raffl

2:3 | 40:19 | Cole Bardreau | SH

3:3 | 52:37 | Lucas Thaler

3:4 | 57:27 | Cole Bardreau

3:5 | 58:25 | Alexander Ierullo | EN

Zuschauer: 2.683

