Red Bulls verlieren Heimspiel knapp gegen SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 mit 1:2 geschlagen geben und bleibt damit Tabellendritter.

Die Red Bulls waren Großteils die spielbestimmende Mannschaft, gerieten aber früh in Rückstand und haderten in weiter Folge mit dem Abschluss. Nach der 2:0-Führung der defensiv starken Ungarn kamen die Red Bulls im Schlussdrittel mit dem Tor von Drake Rymsha wieder heran, konnten aber den Ausgleich trotz weiterer guter Chancen nicht mehr erzwingen.

Spielverlauf

Die Red Bulls mit demselben Lineup wie am Sonntag gegen Villach beherrschten anfangs das Geschehen auf dem Eis, gerieten aber in der 6. Minute durch einen verdeckten Blue-liner von Ungarns Henrik Nilsson in Rückstand, Torhüter Atte Tolvanen war komplett ohne Sicht. Salzburg blieb danach die drückende Mannschaft und belagerte förmlich das Tor von Olivier Roy, der aber im Startdrittel auch etliche Top-Chancen der Red Bulls zunichtemachte. Die Gäste hatten ihre gefährlichsten Momente bei zwei Überzahlspielen, kamen dabei aber kaum zu guten Chancen. Die Hausherren lagen dennoch nach 20 Minuten konträr zum Spielverlauf mit 0:1 zurück.

Im zweiten Durchgang öffneten die Gäste zunächst das Spiel etwas und machten es damit schnell, doch schon nach wenigen Minuten waren die Red Bulls wieder tonangebend. Troy Bourke (24.) hatte nach Solo durch die Abwehr die erste Top-Chance, Paul Huber per Rebound eine weitere Möglichkeit (33). Doch wieder machten es die Gäste, Balint Magosi arbeitete sich vors Tor und netzte zur 2:0-Führung ein (36.). Danach blieben jetzt auch die Ungarn gefährlich und nahmen schließlich den Vorsprung in die Kabine mit, während sich die Red Bulls wieder nicht belohnen konnten.

Im Schlussdrittel starteten die Hausherren die Aufholjagd. Drake Rymsha zog im Powerplay aus dem halbhohen Slot ab (46.) und verkürzte auf 1:2. Jetzt war das Spiel offen, auch die Ungarn arbeiteten intensiv nach vorn und kamen zu Chancen. Die Red Bulls investierten aber mehr ins nun richtig emotionale Spiel und brachten die Gäste mit starken Schüssen immer mehr in Bedrängnis. Aber selbst ohne Torhüter und mit der letzten großen Chance von Troy Bourke direkt vorm Goalie konnten die Red Bulls den Ausgleich nicht mehr erzwingen und blieben zuhause gegen den Tabellenzweiten aus Ungarn ohne Punkte.

Statement Drake Rymsha: „Ich denke, wir haben gut gespielt. Nach dem starken letzten Heimspiel gegen Villach haben wir auch heute wieder ein solides Spiel gemacht, aber die Scheibe wollte einfach nicht reingehen. Das ist Eishockey, manchmal geht es eben nicht. Wir werden einfach weiter daran arbeiten.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Tore:

0:1 | 05:40 | Henrick Nilsson

0:2 | 35:01 | Balint Magosi

1:2 | 45:38 | Drake Rymsha | PP

Zuschauer: 2.389