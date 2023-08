Red Bulls verlieren ersten guten Saisontest gegen Zug

Artikel anhören Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag beim ersten Testspiel der neuen Saison in Zell am See gegen den...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag beim ersten Testspiel der neuen Saison in Zell am See gegen den EV Zug mit 1:4.

Benjamin Nissner sorgte dabei vor 700 Zuschauern für den einzigen Salzburger Treffer.

Mit viel Spielfreude ging es ins erste Testspiel der Saison. Die Red Bulls ohne Thomas Raffl, der nach einer harten Trainingswoche geschont wurde, und Lucas Thaler (Bundesheer) schlugen ein hohes Tempo an und bestimmten über weite Strecken die Begegnung. Die Tore machten aber anfangs die Schweizer. Arno Nussbaumer (10.) verwertete nach einer unglücklichen Abwehr von Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen und Lino Martschini fälschte einen Blue-liner unhaltbar ab (15.). Die Red Bulls hatten ihre ersten Top-Chancen nach guten Kombinationen und Chay Genoway mit einem Stangenschuss (8.), kamen am Schweizer Torhüter Luca Hollenstein aber nicht vorbei.

Nur 11 Sekunden nach Wiederbeginn zog Benjamin Nissner aus dem halbhohen Slot ab und erzielte damit das erste Salzburger Tor der Pre-Season. Die Red Bulls machten weiter das Spiel, brachten sich jetzt aber mit Strafen oft ins Hintertreffen und die Schweizer in die Offensive. In der 37. Minute traf dann auch Louis Robin nach kurzem Solo zur 3:1-Führung, die bis zur zweiten Pause hielt.

Im Schlussdrittel spielten beide Teams auf Augenhöhe mit wechselnden Möglichkeiten, ohne an Speed zu verlieren. Den Schlusspunkt setzte der EV Zug mit dem Treffer ins leere Tor in der Schlussminute und fixierte damit den 4:1-Sieg. Die Red Bulls unterlagen damit zum Auftakt in die Pre-Season gegen den Schweizer Halbfinalisten der letzten NL-Saison, zeigten aber ein ansprechendes Spiel, in dem die Chancenverwertung noch nicht wunschgemäß verlief.

Head Coach Oliver David: „Wir sind ein bisschen langsam reingestartet, haben dann aber unseren Weg gefunden. Ab dem zweiten Drittel hatten wir bei 5 vs. 5 die besseren Möglichkeiten, auch wenn wir einige Male in Unterzahl spielen mussten. Wir haben nicht oft getroffen, haben aber richtig gute Chancen herausgespielt. Es war aber ein gutes Feeling in der Kabine auch nach dem Spiel und wir haben viele Erkenntnisse gewonnen aus einem Spiel gegen ein wirklich hoch qualitatives Team.“

Testspiel

EV Zug – EC Red Bull Salzburg 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Tore:

1:0 | 09:43 | Arno Nussbaumer | PP

2:0 | 14:02 | Lino Martschini

2:1 | 20:11 | Benjamin Nissner

3:1 | 36:02 | Louis Robin

4:1 | 59:23 | Fabrice Herzog | EN

Zuschauer: 700

Pre-Season Programm der Red Bulls

Fr, 11.08.23 | EV Zug – EC Red Bull Salzburg | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Fr, 18.08.23 | HC Motor České Budějovice – EC Red Bull Salzburg | 17:30 Uhr

So, 20.08.23 | Adler Mannheim – EC Red Bull Salzburg | 15:00 Uhr | in Kitzbühel

Red Bulls Salute 2023 | Zell am See

Sa, 26.08.23 | EC Red Bull Salzburg – Helsinki IFK | 17:00 Uhr

So, 27.08.23 | Red Bull München oder ZSC Lions – EC Red Bull Salzburg | 15:00 oder 19:00 Uhr

