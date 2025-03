Red Bulls verlieren drittes Halbfinalspiel gegen Bozen

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der win2day ICE Hockey League im dritten Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen den HCB Südtirol Alperia mit 2:3 in der Overtime erstmals geschlagen geben.

In der ausverkauften Eisarena Salzburg legten die Red Bulls mit einer 2:0-Führung nach Toren von Benjamin Nissner und Peter Schneider einen optimalen Start hin. Die Gäste kamen dann aber besser in die Partie und glichen noch vor der zweiten Pause auf 2:2 aus. Nach einem hart umkämpften, aber torlosen dritten Abschnitt holten sich die Südtiroler in der ausgeglichenen Verlängerung schließlich den Sieg und verkürzten in der Best of Seven-Serie auf 1:2 aus ihrer Sicht. Am Dienstag geht es mit dem vierten Halbfinalspiel in Bozen weiter.

Spielverlauf

Stangenschuss aus der Distanz von Ali Wukovits in der 2. Minute – die Red Bulls bestimmtem die Anfangsphase und gingen mit dem ersten Powerplay in Führung. Benjamin Nissner drückte im Wirrwarr vor dem Tor von Sam Harvey blitzschnell ab (9.). Kurz darauf hatte Mario Huber bei einem Schuss aus dem Slot die nächste große Chance (12.). Salzburg blieb am Drücker und kreierte weitere Chancen. Die Partie wurde dann ruppiger, aber die Red Bulls behielten zumeist ruhig Blut. Eine Schrecksekunde dann in der 18. Minute, als ein Bozener Stürmer plötzlich in Unterzahl allein vor Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen auftauchte, aber die Scheibe vertendelte. In der Schlussphase drückten die Gäste bei einem Powerplay, aber die Red Bulls nahmen die 1:0-Führung mit in die erste Pause.

Mit einem Stangenschuss läuteten die Gäste im zweiten Abschnitt die verbliebenen dreieinhalb Minuten Powerplay ein. Aber die Salzburger ließen alles abprallen und Peter Schneider erhöhte noch in Unterzahl die Führung auf 2:0. Der Stürmer verlud den Goalie hinterm Tor und musste nur noch einnetzen (24.). Bozen blieb drauf und erarbeitete sich den Anschlusstreffer, Daniel Frank traf nach einer Druckphase zum 1:2 (28.). Es ging jetzt auf und ab und mit viel Verkehr vorm Tor gelang Bozen auch der Ausgleich, Brad McClure konnte direkt vorm Tor einschießen (32.). Die Schlussphase gehörte dem HCB, der jetzt viel Druck machte. Atte Tolvanen zeichnete sich mehrfach aus hielt das 2:2 nach 40 Minuten fest.

Im Schlussdrittel holten sich die Red Bulls das Momentum zurück. Sie übernahmen wieder die Offensive und hatten trotz der engen Räume Chancen. Aber die Bozener Abwehr machte einen guten Job und ließ auch bei einem Salzburger Powerplay (47.) nichts rein. Aber der 50. Minute wurde mit offenem Visier und wechselnden Möglichkeiten gespielt, das Spiel stand auf Messers Schneide, angeheizt durch viele emotionale Zweikämpfe. So ging es bis zum Ende der regulären Spielzeit und schließlich in die erste Verlängerung dieser Serie. Nach anfänglichen guten Chancen für die Red Bulls hatten anschließend die Gäste eine starke Phase und nutzten diesmal ihre Chance. Scott Valentine wurde im Slot vor Atte Tolvanen bedient und traf zum 3:2-Endstand aus Sicht der Gäste (69.).

Statement Niki Kraus „Wir sind eigentlich gut reingekommen und haben uns auch eine 2:0-Führung erarbeitet. Im zweiten Drittel haben wir dann ein bisschen den Faden verloren. Sie sind hart gekommen, wir haben wenig dagegengesetzt und so sind sie zum Ausgleich gekommen. Und dann war es einfach eine brutal zähe Partie auf Augenhöhe.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Halbfinale | 3. Spiel

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) OT

Tore:

1:0 | 08:13 | Benjamin Nissner | PP

2:0 | 23:01 | Peter Schneider | SH

2:1 | 27:28 | Daniel Frank

2:2 | 31:31 | Brad McClure

2:3 | 68:06 | Scott Valentine

Zuschauer: 3.400

Playoff-Halbfinale | Red Bulls vs. HCB | 2:1

1 | Di, 18.03.25 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

2 | Fr, 21.03.25 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

3 | So, 23.03.25 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) OT

4 | Di, 25.03.25 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 19:45 | ORF Sport+

5 | Fr, 28.03.25 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 19:15

6* | So, 30.03.25 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 18:00

7* | Di, 01.04.25 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 19:15

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich wegen TV-Spielen ändern

